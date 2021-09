Metzger Alber – die besten Würste online bestellen

Wurstspezialitäten frisch und regional vom Metzger. Qualitätswurst bei Alber „der Metzger“ online kaufen und frische Wurst zu Hause genießen.

www.alber-der-metzger.de bietet einen Online-Shop für verschiedene Fleischspezialitäten an. Der Metzger Alber erfüllt die Wünsche rund um Wurst und Fleisch. Hausgemachte Wurstspezialitäten bestellen, wie beispielsweise die hausgemachte Blutwurst, frisch auf den Tisch.

Ein Geschmackserlebnis für feine Vorlieben. In der deftigen Küche gehören sie auf den Tisch, eine runde Komposition des Geschmacks und ein saftiges Aroma machen die Blutwurst und die Leberwurst zu einem Genuss für Wurstliebhaber.

In der Kategorie „Würstl“ Wurstspezialitäten online kaufen. Das ausgewählte Angebot ist bei allen Würsten regional und mit Frische-Garantie. Das macht den Metzger Alber aus, mit seiner Leidenschaft zum Beruf werden Fleisch und Wurst hergestellt. Für mehr Kundenservice bietet Metzger Alber seinen Onlineshop an. Wurst online zu bestellen mit Frische und aus regionaler Herstellung war noch nie so einfach.

In der Kategorie „Würstl“ findet sich eine geschmackliche Auswahl an saftiger Wurst, die Sie online bestellen können. Leckere Bratwürstl aus frischem Kalbfleisch für Pfanne und Grill. Ein Genuss bei jedem Biss. Hausgemachte Cabanossi, ob zum Snack, gebraten, gekocht oder auf ein gutes Stück Brot. Die Cabanossi ist in der Küche vielseitig einsetzbar, auch zum schnellen Verzehr geeignet.

Auch ein Klassiker unter den Würsten: die Currywurst. Beliebt bei Kindern und Erwachsenen kann sie in der Pfanne oder auf dem Grill zubereitet werden. Die Lyoner im Ring , mit einer der beliebtesten Wurstpeziaitäten bestellen. Sie kann zu Salaten, zu vielen Gerichten oder auf einem Brot genossen werden. Kinder kosten sie gerne direkt aus der Hand, so ist sie auch für den kleinen Snack geeignet.

Wer es gerne pikant oder scharf mag, findet Wurstspezialitäten bestellen im Bereich der Pfefferbeißer oder Feuerteuferl. Die Wurst Feuerteuferl ist, wie der Name vermuten lässt, feurig scharf. Sie ist geräuchert, eignet sich zum Snacken oder auf ein Brot.

Pefferbeißer, ein hervorragender Begleiter bei Ausflügen und im Alltag für zwischendurch. Das Geheimnis der Würze und der Räucherung machen sie zu einem Geschmackserlebnis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alber „Der Metzger“ OHG

Herr Matthias Alber

Pfarrstraße 2

84533 Marktl am Inn

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8678 236

web ..: https://www.alber-der-metzger.de/

email : info@metzgerei-alber.de

Pressekontakt:

art2media Kreativagentur OHG

Herr Dieter Galambos

Berliner Str. 15

84478 Waldkraiburg

fon ..: 08638 2033642

web ..: https://www.art2media.com

email : kontakt@art2media.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eric Papilaya – Getting pretty loose