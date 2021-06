Saftiges Grillfleisch und schmackhafte Spezialitäten bequem nach Hause bestellen

Im Sommer hat das gemütliche Grillen mit Freunden und Familie Hochsaison, das Fleisch zum Grillen besorgen viele Menschen beim Metzger Ihres Vertrauens. Doch wussten Sie, dass Sie bei uns hochwertiges

Die Metzgerei Alber bietet unter www.alber-der-metzger.de einen Online-Shop für Grillfleisch und andere Spezialitäten an. Kein langes Anstehen an der Fleischtheke, kein hektisches Aussuchen, kein mühsames Nach-Hause-Schleppen der Einkäufe. Fleisch bestellen Sie bei uns ganz bequem und ohne Stress zu Hause. Durch täglichen Versand mit DHL kommen die Waren gut gekühlt bei Ihnen an.

Für Kunden, die beim Grillen die Vielfalt lieben, empfehlen wir das gemischte Grillpaket für vier Personen. Es enthält einen Filetspieß, einen Hirtenspieß sowie 2 Käsekrainer sowie ein Kräuter-Knoblauch Nackensteak, ein Pizzatascherl, zwei Grillwammerl und zwei Bärlauchlendchen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein besonderer Genuss und vor allem bei Kindern beliebt sind unsere leckeren Berner Würstl. Mit würzigem Räucherspeck umwickelt und leckerem Käse gefüllt, bleiben Sie auf dem Grill schön saftig.

Ein Klassiker zum Grillgut bestellen ist unser Nackensteak aus saftigem Schweinefleisch. Mariniert mit feiner Kräuter-Knoblauch Marinade oder der kräftigen Paprika Marinade gehört es zum gemütlichen Grillen einfach dazu.

Es muss nicht immer vom Schwein sein. Fleisch zum Grillen bieten wir selbstverständlich auch vom Rind oder Geflügel an. Unser zartes Putensteak Indonesia überzeugt durch seine fruchtig-exotische Würzung. Ein Muss für jedes amerikanische Barbecue sind unsere zarten Beef Back Ribs, die sie ganz nach Geschmack selber würzen können.

Bestellen Sie jetzt bei uns Ihr Grillgut online und lassen Sie sich von Qualität und Service überzeugen.

Wenn Sie bei uns Fleisch bestellen, erhalten Sie ausschließlich hochwertige und sorgfältig verarbeitete Produkte. Unser Fleisch beziehen wir von Landwirten aus der Umgebung, die ihre Tiere verantwortungsvoll und artgerecht halten. Wenn Sie in unserem Online-Shop Grillfleisch bestellen, erwartet Sie eine große Vielfalt und beste Qualität.

