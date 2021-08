Qualitätsmetzgerei Alber – Grillwürstl für den perfekten Grillabend

Wenn es Ihnen vor Grillwurst und anderem Fleisch aus der Massenproduktion graut sind Sie gut beraten, bei Alber dem Metzger Wurst bestellen.

Regional eingekauft und mit Liebe verarbeitet sind mit dem deftigen Würstl bis zum leckeren Aufschnitt alle Geschmäcker bedient.

Alber der Metzger ist ein Qualitäts-Onlineshop, bei dem Kundenähe und Fleischqualität die Hauptrolle spielen. Durch sorgfältig gewählte Zutaten aus eigener Schlachtung muss der Kunde hier kein schlechtes Gewissen haben, Würstchen online zu bestellen.

Läuft Ihnen also beim Berner Würstl, der Fränkischen Bratwurst oder dem Pfefferbeißer das Wasser im Munde zusammen, sind Sie gut beraten, sich hier umzusehen. Schließlich ist die Grillwurst des Deutschen liebstes Grillgut und wer möchte beim Wurst Bestellen gute Qualität missen?

Natürlich denken wir auch an das leibliche Wohl von Personen, die kein Fleisch auf dem Speiseplan haben. Nicht ohne Grund ist unser Grillkäse zum Produkt des Monats gewählt worden. Und auch unsere Kaspressknödel dürften Vegetariern ausgezeichnet schmecken.

Doch auch an Regentagen wartet unsere Online-Metzgerei mit Delikatessen auf: Leckerer Schinken, feine und grobe Streichwurst oder auch traditionelle Knödel mit Speck sind nur ein kleiner Auszug des großen Repertoires an Qualitätskost.

Neben Ihrem leiblichen Wohl ist uns auch an Ihrer Zufriedenheit gelegen. Fragen zu unseren Produkten beantworten wir Ihnen gerne. Und sollten Sie für Ihr Gartenfest, Ihre Feier oder Ihr nächstes Frühstück mal nicht die richtigen Artikel entdecken, beraten wir Sie gerne völlig unverbindlich am Telefon.

Damit Ihre Bestellung bei ihrer Ankunft so schmeckt, als sei sie soeben erst regional verarbeitet worden, bedeutet Produkte und Würstchen online bestellen bei uns einen schnellen und gekühlten Versand innerhalb von ein- bis zwei Werktagen. Und sollten Ihnen in Zypern, Dänemark oder Monaco (und vielen weiteren Orten) einmal der Geschmack nach unseren Spezialitäten stehen, so liefern wir auch dorthin!

