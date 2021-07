Regional und nachhaltig: Fleischqualität, die man schmeckt!

In der Metzgerei Alber geht es nicht nur um die Wurst – und das schon seit über 100 Jahren. Auch die umfangreiche, regionale Qualitätsfleisch-, Salat- und Feinkost-Auswahl kann sich sehen lassen.

So arbeitet die Metzgerei Alber seit vielen Jahrzehnten konsequent regional mit Landwirten aus der Umgebung zusammen und achtet dabei besonders auf artgerechte und verantwortungsvolle Tierhaltung ohne Einsatz von Gentechnik. Das Lammfleisch stammt ebenso selbstverständlich aus Weidehaltung wie das Wildfleisch aus der heimischen Jagd. Durch die hauseigene Schlachtung werden nicht nur qualvoll lange Tiertransporte quer durch halb Europa vermieden, sondern auch die Umwelt geschont und die Nachhaltigkeit gefördert. Weniger Stress für die Tiere bedeutet zudem weniger Stresshormone im Fleisch – und diese Qualität kann man schmecken!

Es liegt also nicht nur an den köstlichen, typisch bayerischen Schmankerln wie Leberkäse oder Sülze oder dem leckeren hausgemachten Fleischsalat, der Kunden dazu verlockt, bei einer Metzgerei online zu bestellen. Regionalität und Nachhaltigkeit sind weitere wesentliche Faktoren für einen erfolgreichen Verkauf. Mittlerweile begeistert die Handwerksmetzgerei über 13.000 Kunden in ganz Deutschland und täglich werden es mehr, die einfach bequem von Zuhause aus bei der Metzgerei online ihr Fleisch bestellen.

Regional hergestellte Produkte wie Fleisch online zu bestellen ist ganz einfach im Trend und der große Online-Erfolg gibt der Metzgerei Alber recht. Wobei Fleisch zu bestellen schon auch Vertrauenssache ist und sich die Kunden bei einem Traditionsunternehmen wie der Metzgerei Alber eben sicher sein können, dass sie nur bestes Fleisch online bestellen. Ordentlich verpackt in Kühlboxen wird es jeden Morgen per Post verschickt und erreicht so appetitlich frisch den Verbraucher. Das Qualitätsfleisch ist online über www.alber-der-metzger.de erhältlich oder telefonisch unter +49 (0) 8678 236. Ab 35,- Euro sogar versandkostenfrei.

