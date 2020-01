Fach- und Führungskräfte der Automobilbranche regional und überregional finden

Stellenausschreibungen in der Automobilindustrie geschickt platzieren

Die Automobilbranche befindet sich seit einigen Jahren im Umbruch. Einerseits wird viel automatisiert und digitalisiert, was vermehrt alt bewährte Arbeitsplätze nach und nach wegfallen lässt. Andererseits kommen im Bereich der New Mobility zahlreiche Stellen hinzu, etwa verstärkt auf E-Mobilität und die umfangreiche Elektronik spezialisierte Fachkräfte. Als Unternehmen ist es wichtig, rechtzeitig Fachkräfte zu suchen – Und das am besten dort, wo Sie die meisten Menschen erreichen können.

New Mobility in der Automobilindustrie erfordert neue Maßnahmen

Ein reiner Kfz-Mechaniker ist heutzutage eine Seltenheit. Kein Wunder, wenn die Elektronik in modernen Fahrzeugen stets umfangreicher wird. Neben Reparaturen an Karosserie und dem Austausch von Verschleißteilen fallen also seit Jahren zunehmend elektrotechnische Arbeiten an. Hinzu kommt der Wandel weg vom Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität. Das schafft viele neue, hoch spezialisierte Arbeitsplätze. Da gerade die New Mobility sich ständig weiter entwickelt und gerade erst damit beginnt, sich richtig durchzusetzen, sind Fachkräfte entsprechend rar. Zudem spricht dieser Bereich vor allem junge Menschen an, die ihre Ausbildung kürzlich erst beendet haben oder eine solche erst anstreben.

Sich als Unternehmen in der Automobilindustrie gegenüber anderen durchzusetzen, ist nicht nur auf dem Markt, sondern auch bei der Bewerbersuche nicht leicht. Umso wichtiger ist eine individuelle Stellenanzeige, die sich von standardisierten Inseraten in Jobbörsen abhebt. Auch die direkte Ansprache der Zielgruppe ist erforderlich, um aus vielen Bewerbern genau die heraus zu filtern, die für die Besetzung der freien Stellen in Frage kommen. All das macht es nötig, mitunter neue Wege einzuschlagen, damit die Stellen nicht zu lange unbesetzt bleiben.

Mit carcareer.de Crossmedial zu den passenden Bewerbern

Fachkräfte in der Automobilindustrie und New Mobility sind, je nach Alter, nicht nur in Jobbörsen auf Stellensuche, sondern genauso in Social Media unterwegs. Personalisierte Werbeanzeigen, wie sie meist auf solchen Seiten zu finden sind, können Ihnen wesentlich dabei helfen, geeignete und interessierte Bewerber anzusprechen. Wer sich häufig für Themen aus der Automobilwelt interessiert, in Foren unterwegs ist oder fachbezogene Apps auf dem Smartphone nutzt, kann also durch Ihre Stellenanzeige gezielt erreicht werden.

Carcareer.dehilft Unternehmen dabei, ihre Stellenanzeigen zu erstellen, zu designen und zielgruppengerichtet einzusetzen. Mit einer Top-Platzierung in Social Media, aber genauso auf fachbezogenen Internetseiten der Automobilindustrie, werden potenziell interessierte Fachkräfte angesprochen. Das ermöglicht es Ihnen, den Bewerberkreis von vornherein einzugrenzen, was wiederum die Chance, die passenden Fachkräfte unter den Bewerbern zu finden, wesentlich erhöht.

Unter carcareer.de können Sie als Unternehmen diese zielgerichteten Stellenanzeigen erstellen und mit einer Top-Platzierung dort einsetzen, wo sich Ihre zukünftigen Fachkräfte befinden. Bereits ab 50,- Euro können Sie Ihre Stellenanzeige im Bereich der Automobilindustrie / New Mobility schalten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ansprechpartner:

Lisa Echter

lisa.echter@carcareer.de

Carcareer24 UG (haftungsbeschränkt)

Schrannenplatz 7

86830 Schwabmünchen

T +49 (0) 1522 6739758

www.carcareer.de

