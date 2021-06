So schmeckt die Sonne – Die Küche der Provence

Anna Konyev und Kristina Balakina nehmen die Leser in „So schmeckt die Sonne“ auf eine Reise durch die französische Küche mit.

Französische Küche ist für viele Menschen etwas Besonderes: ob Fruits de Mer, Welt der Saucen, fromages oder Pâtisserie. Doch eines bleibt immer gleich: Die Cuisine française lässt Raum für persönliches Glück und für Interpretation. In diesem Buch liegt der Schwerpunkt auf der Region Provence. Diese Region in Südfrankreich ist seit Jahrhunderten berühmt für seine

Lavendelfelder, Olivenhaine, Obstgärten, Meere an provenzalischen Kräutern, engen Gassen der Altstädte und die gemütlichen Buchten an der Côte d’Azur. Natürlich spielt auch hier das Essen und Zubereiten von Mahlzeiten eine wichtige Rolle im ganz normalen Alltag. Man muss jedoch nicht nach Frankreich reisen, um die dortigen Spezialitäten zu genießen. Dank diesem neuen Buch kann man viele dieser Gerichte auch ganz einfach daheim nach-kochen bzw. backen.

In dem Buch „So schmeckt die Sonne“ präsentieren Anna Konyev und Kristina Balakina neben regionalen Besonderheiten Frankreichs auch zahlreiche Rezepte, die die Seele auf eine kulinarische Reise schicken. Jedes Rezept beginnt mit einer interessanten Einführung. So lernen die Leser z.B. mehr über einige ziemlich unerwartete Versionen über die Herkunft des berühmten französischen Baguettes. Auch über die Herkunft, den Ursprung und die Form des ungewöhnlichen Brötchens namens Croissant gibt es viele Legenden. Wer nicht nur einige französische Rezepte lernen will, sondern gerne auch mehr Wissen über dessen Bedeutung haben möchte, der sollte diesem schön gestalteten Buch eine Chance geben.

„So schmeckt die Sonne" von Anna Konyev und Kristina Balakina ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30719-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

