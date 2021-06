Marie – Wenn es stürmt in deinem Herzen – Bewegende Erzählung einer Liebe

Kaspar Hofmanns Erstlingswerk „Marie – Wenn es stürmt in deinem Herzen“ zieht die Leser mit einer romantischen, aber zugleich dramatischen Geschichte in den Bann.

Ein Lied, das Marie für Kaspar singt, beschreibt den emotional bewegten Untergrund ihrer Liebe. Immer wieder kommen sich die beiden Menschen nahe, aber jedes Mal bleibt nichts davon. Kaspar befragt Situation für Situation, genau, schonungslos und dabei auch sich selbst: „Wer ist sie, Marie?“ und „Wer bin ich?“. Warm und liebevoll, wütend, rasend, zärtlich und skrupellos: er trifft jedes Mal auf eine immer wieder andere Marie. Er liest in Büchern, dass es sich dabei um eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung und Borderline handeln kann. Er ist verzweifelt, denn die geliebte Marie wird ihm rätselhaft fern. Doch auch über sich selbst erfährt er dabei viel. Das bleibt, und das ist nicht wenig. Und es bleibt am Ende auch diese bewegende Erzählung einer Liebe.

Die Leser folgen in „Marie – Wenn es stürmt in deinem Herzen“ von Kaspar Hofmann einer Liebesgeschichte voller dramatischer Wendungen und lernen dabei zugleich mehr über die Hochsensibilität und die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Es handelt sich bei diesem Buch um das Erstlingswerk des Autors. Er wurde im Jahr 1948 auf einem Bauernhof bei Münster geboren, studierte zur Zeit der Studentenbewegung in Frankfurt und unterrichtete danach Kunst und Mathematik an Berufsbildenden Schulen in Berlin.

„Marie – Wenn es stürmt in deinem Herzen" von Kaspar Hofmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28511-8 zu bestellen.

