Christians Geheimnis – Sozialkritischer Liebesroman

Brigitte Kaindl blickt in dem Roman „Christians Geheimnis“ in die Tiefen der menschlichen Seele.

In diesem dreiteiligen Buch taucht der junge Wirtschaftsprüfer Christian im Leben verzweifelter Menschen auf und bringt verborgene Geheimnisse und seelische Abgründe ans Licht. Durch seine Güte führt dieser außergewöhnliche Mann dramatische Veränderungen herbei. Doch wer ist Christian Gottlieb? Die Echo-Trilogie lüftet in den drei Büchern dieses Sammelbandes das Mysterium. Im ersten Buch erscheint Christian im Leben der 47-jährigen Marie und der 25-jährigen Lena. Als tief verborgene Geheimnisse und ein Verbrechen sichtbar werden, verändert sich wie durch ein Wunder nicht nur Maries Leben völlig.

Im zweiten Buch ist Christian nicht mehr da und ein schrecklicher Mord bringt der 48-jährigen Marie, aber auch der 27-jährigen Lena unermessliches Leid. Im letzten Buch lüftet sich das Mysterium um Christian Gottlieb, während die 28-jährige Lena in tödliche Gefahr gerät.

Am Ende des Sammelbands „Christians Geheimnis“ von Brigitte Kaindl offenbart sich ein Geheimnis, das nicht nur die 50-jährige Marie heftig erschüttert. Der Roman blickt auf unterhaltsame Weise in die Tiefen der menschlichen Seele, beleuchtet deren Zerbrechlichkeit aber auch Stärke. In den sozialkritischen Romanen der Echo-Trilogie werden die unterschiedlichsten Seiten des Menschseins kritisch, aber auch humorvoll betrachtet, während sich die Schicksale der Protagonisten zu dramatischen Geschichten, die immer wieder überraschen, verweben.

„Christians Geheimnis“ von Brigitte Kaindl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31607-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Marie – Wenn es stürmt in deinem Herzen – Bewegende Erzählung einer Liebe Martin der Sonnenblumenkern – Sommerliches Kinderbuch