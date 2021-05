Aus der Sackgasse – Sozialkritischer Roman

Christiane Röder will mit „Aus der Sackgasse“ für mehr Verständnis für andere Menschen sorgen.

Der Mensch braucht den Menschen, doch in den Augen der meisten Menschen sind nicht alle Menschen gleich – und manche sind anderen gegenüber regelrecht feindlich eingestellt, vor allem, wenn es sich um Menschen aus anderen Kulturen und Ländern handelt. Mit den Problemen, die daraus entstehen können, beschäftigt sich dieser neue Roman. Die türkische Familie Özer erwirbt ein Baugrundstück, aber nicht alle sind damit einverstanden. Des weiteren sucht der Obdachlose Uwe Hansen im Gartenschuppen von Ben und Timo Hoffmann Schutz vor dem Winter. Mit diesen und anderen Ereignissen sehen sich Nanni Wolff, die Alberts, die Möllers, die Hoffmanns und Dr. Sperling konfrontiert. Sie werden aus ihrem Alltagstrott und dem anonymen Nebeneinander gerissen.

Der Roman „Aus der Sackgasse“ von Christiane Röder ist ein feinfühliges Plädoyer für ein friedliches Miteinander in fremdenfeindlichen Zeiten. Die Leser stellen sich in dem Roman schnell die Fragen: Wer von den Charakteren stellt sich den Herausforderungen? Wie klappt es mit dem Weg aus der persönlichen Sackgasse? Können Menschen ihre Einstellungen ändern, wenn sie sich nur ein wenig Mühe geben? Was passiert, wenn sich jemand keine Mühe geben will? Die Leser werden von diesem Roman nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken und eventuell zum Umdenken angeregt.

„Aus der Sackgasse" von Christiane Röder ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26925-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

