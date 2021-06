Martin der Sonnenblumenkern – Sommerliches Kinderbuch

Ein ungewöhnlicher Protagonist zeigt Kindern in Anna Maria Rickas „Martin der Sonnenblumenkern“, was geschieht, wenn man sich auf neue Dinge einlässt.

Der kleine Sonnenblumenkern Martin ist von seinem tristen Leben als Kern gelangweilt. Er schimpft sogar über die Sonne und über sein Leben. Er möchte nicht nur in der Obhut seiner Mutter leben. Mit Hilfe des Windes bekommt er dann endlich die Möglichkeit, die Welt aus einer völlig anderen Perspektive zu sehen, er durchlebt die Jahreszeiten, bis er am Ende als wunderschöne Sonnenblume wieder erwacht. Auf seinem Abenteuer lernt er viel über sich selbst und das Leben – und dass am Ende alles Sinn macht, wenn man nur ein wenig Geduld aufbringt.

Das farbenfrohe Kinderbuch „Martin der Sonnenblumenkern“ von Anna Maria Ricka erzählt eine Geschichte über Neugierde, Geduld und welche Abenteuer ein Kind erleben kann, wenn es sich auf neue Dinge einlässt. Das Buch ist wunderbar zum Vorlesen geeignet, vor allem, wenn man selbst Kinder (ab vier Jahren) hat, die sich immer über Langeweile beschweren. Anna Maria Ricka ist verheiratet, hat Kinder und Tiere und lebt in Süddeutschland. Sie ist ein absoluter Familienmensch. Ihre Kinderbücher veröffentlicht sie unter dem Leitsatz: „©Ein Mut-mach-Buch. Wir können nicht immer alles Können. Wir müssen auch nicht immer alles müssen. Wir sind wer wir sind und das macht uns Einzigartig. Sei wie Du bist, denn Du bist genau richtig.“

„Martin der Sonnenblumenkern" von Anna Maria Ricka ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28720-4 zu bestellen.

