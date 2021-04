In dieser Minute – Ein etwas anderer Liebesroman

Steffen Georg Beitz erzählt in „In dieser Minute“ eine Geschichte über kulturelle Unterschiede, Verfolgung und die Suche nach wahrem Glück.

Der Roman „In dieser Minute“ folgt drei Lebenswegen, die sich kreuzen: Er schildert die Liebe zwischen dem verschlossenen Gärtner Dirk Marks aus Düsseldorf und dem iranischen Studenten Rahim Mirdamadi, der mit seiner Familie im Pariser Exil lebt. Dirk will für Rahim nur das Beste, doch Rahim scheint in seiner Opferrolle gefangen zu sein. Der Roman begleitet zudem auch den Weg des Vietnamesen Minh Nguyen, der als Koch in der Küche der französischen Nationalversammlung arbeitet und sich mit Rahim eine Wohnung im multikulturellen Norden der französischen Hauptstadt teilt. Werden die Charakter Frieden und ein Happy End finden, oder wird die Welt und ihre Kultur ihnen immer wieder im Weg stehen?

Die Beziehung der beiden jungen Männer wird in dem Roman „In dieser Minute“ von Steffen Georg Beitz immer wieder auf die Probe gestellt: Einerseits ist ihnen das starke Missfallen von Rahims Vater gewiss. Zudem ist Rahims Bruder Davood politischer Gefangener im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran und der iranische Geheimdienst ist der Familie auf den Fersen. Der Roman ist damit nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern beleuchtet auch die Probleme von iranischen Ausländern in Frankreich und Deutschland.

