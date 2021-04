Themse Krokodile…. – Kurzweilige Urlaubslektüre mit Happy End

Die Betreiberin einer Fish&Chips Bude muss in Lothar Jakob Christs „Themse Krokodile….“ im Jahr 2020 neue Erfahrungen machen.

Dieser neue Roman, der eine unterhaltsame Mischung aus Romantik, Krimi und Urlaubslektüre ist, ist eine fiktionale Geschichte, die sich rund um Peggy McCartney, die 1969 in Luton geboren wurde, dreht. Sie zog bereits im Teenager-Alter nach London um und bereit dort jahrelang eine Fish&Chips Bude. Doch im Jahr 2020 musste sie sich, wie so viele ihrer Zeitgenossen, umstellen und neuen Erfahrungen gegenüber offen sein. Die mittlerweile 51 Jahre alte Frau, die bisher in Sachen Liebe meist wenig Glück hatte und immer die Nieten erwischte, steht dank Corona vor vielen Herausforderungen, doch das Jahr 2020, das für so viele Menschen ein mieses Jahr war, bietet der Protagonistin dieser Geschichte auch einige Höhepunkte. Selbst im Jahr der Pandemie scheint ein Happy End möglich zu sein.

Der Roman „Themse Krokodile….“ von Lothar Jakob Christ ist eine kurzweilige Lektüre voller Humor. Der Autor wurde am 16. Mai 1954 geboren. Er befindet sich mittlerweile nach einem ausgefüllten Berufsleben im Ruhestand und schreibt, weil es ihm Spaß macht. Er schreibt hauptsächlich für sich selbst, seine Familie und alle die hier neugierig gemacht wurden. Weitere Titel, die bereits via tredition erschienen sind, sind seine Autobiografie „Erinnerungen eines Sonntagskindes“, der Roman „Blaue Augen“ und „Aufprall“, eine spannende Erzählung.

„Themse Krokodile….“ von Lothar Jakob Christ ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26552-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

