Die Kassemacher – Menschen und Schicksale in einer Großstadtklinik

Michel Rodzynek vermittelt in „Die Kassemacher“ einen realistischen Einblick in das Leben in einer Großstadtklinik.

Die Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden, aber könnten so durchaus irgendwo und irgendwann in irgendeiner Klinik durchaus geschehen sein. Die Charaktere des Autors sind typisch für die heutige Zeit, in der die menschliche Gesundheit zunehmend eine Frage des Geldes statt der Medizin geworden ist. Die wirtschaftlichen Vorgaben des Managements zwingen die Ärzte oftmals zu unnötigen Untersuchungen und Behandlungen, die primär „Kasse“ machen sollen. Der Patient wird dabei mehr und mehr Mittel zum Zweck. Das ist aber nur die halbe Wahrheit! Viele Ärzte und besonders auch Pflegekräfte setzen sich unermüdlich mit Leidenschaft und Engagement für die Heilung erkrankter Menschen ein. Sie sind die strahlenden Leuchttürme des Gesundheitswesens.

Wie auch im echten Leben bewirkt in dem Roman „Die Kassemacher“ von Michel Rodzynek die heutige Medizin viele Wunder, aber scheitert häufig in der klinischen Praxis. Innovativen Technologien, Methoden und Präparaten stehen banale Hindernisse aufgrund einer überfrachteten Bürokratie mit vielen egoistischen Eitelkeiten und einer fehlenden Kommunikation gegenüber. Das ist keine Fiktion, sondern tägliche Realität. Der Autor verwendet eine fiktive Geschichte, um die Leser auf diese Realität aufmerksam zu machen, zum Nachdenken zu bringen, aber auch zu unterhalten.

„Die Kassemacher“ von Michel Rodzynek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27437-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

