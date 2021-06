Weichenstellung – Wanderung zwischen Welten – Eine informative Autobiografie

Die Leser lernen in Dieter Kleins „Weichenstellung – Wanderung zwischen Welten“ sowohl die DDR als auch die BRD ein wenig besser kennen.

Dieter Klein wurde am 29.12.1947 im sächsischen Mittweida geboren und wuchs bis zum 14. Lebensjahr in der DDR auf, wobei neben schönen Erlebnissen auch die Spannung mit dem westlichen Nachbarn ein Teil seines Lebens war. Es gelang seiner vierköpfigen Familie am 3./4. August 1961 eine raffiniert geplante Flucht in den Westen. Teils dornenreiche Jugendjahre mündeten nach dem Abitur im Studium der Germanistik, Geschichte und Politischen Wissenschaften in Frankfurt und Bonn. 1975 begann er das Berufsleben als Lehrer an einem hessischen Gymnasium, bis er 1978 für neun Jahre an die Europäische Schule Luxemburg wechselte. Nach der Rückkehr seiner mittlerweile auf vier Personen angewachsenen Familie prägte er als Pädagoge sein berufliches und gesellschaftliches Umfeld nachhaltig und konsequent europäisch. In seiner Autobiografie lädt der Autor die Leser nun zu einer Wanderung zwischen den zwei Welten ein, die ihm zu Heimaten wurden. Mit Luxemburg und Rumänien lernen die Leser zudem zwei Heimaten kennen, die Familie und Beruf entscheidend weiter entwickeln.

Der Blick in der anregenden und informativen Autobiografie „Weichenstellung – Wanderung zwischen Welten“ von Dieter Klein geht über die persönliche Erfahrung hinaus in spannendes und vielgestaltiges Leben, in unterschiedliche Kulturen und ihre menschlichen, zuweilen allzu menschlichen Träger. Das Buch ist spannend zu lesen und zugleich ein von angemessenem Humor und wertenden Erklärungen geprägtes Zeitdokument im Dienste von Aufklärung und Toleranz.

ISBN 978-3-347-28403-6

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

