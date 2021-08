Den perfekten Abiball planen – aber wo fängt man an?

Die Berliner Abiball Agentur Abiplaner lädt die Komitees der Schulen zu einem entspannten Kennenlerntag ein.

Auch dieses Jahr werden wieder Abiballkomitees aller Berliner und Brandenburger Schulen in die Berlin Event Location eingeladen, um dort den Tag kostenlos bei der Back-Together Veranstaltung zu verbringen. Am 21.08.2021 können die Komitees erleben, wie ihr Abiball aussehen könnte und was sie bei der Planung beachten müssen.

Die Komitees können sich auf einen entspannten Sommerabend (In- & Outdoor) mit leckeren Snacks, kalten Getränken, lustigen Spielen und cooler Musik freuen. Natürlich Coronakonform. Das Komitee lernt hier andere Gremien kennen und erfährt von Experten alles Wissenswerte über den unvergesslichen Abiball, die erlebnisreiche Abifahrt, angesagte Abipartys und wie man seinen Abiball über Sponsoren finanzieren lassen kann.

Ob in der Columbia Halle oder doch im berühmten Loewe Saal, Abiplaner bietet Berlins Top Locations an und zusätzlich auch noch Rund-um-Sorglos-Pakete für die Komitees und Schüler*innen. Vom Foto Booth bis hin zu den nachhaltigen Luftballons aus Naturkautschuk zum steigen lassen. Passend zu den wunderschönen Abendkleidern gibt es auch noch den Roten Teppich und Prosecco Empfang. Oder möchte der Jahrgang doch lieber die Getränkepauschale verlängern und somit den ganzen Abend leckere und regionale Getränke genießen?

Für weitere Infos und ein persönliches Kennenlernen mit Abiplaner:

Die Teilnahme ist auf https://www.eventbrite.de/e/161879799839 selbstverständlich kostenlos.

Achtung bitte Schülerausweis mitbringen.

