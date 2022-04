Michael Mühlmann auf Hamburg1 bei Scherer Daily

Es müssen spannende Themen sein, warum ein Immobilienmakler ins Fernsehen eingeladen wird. Michael Mühlmann ist ein solch spannender Gesprächspartner und war bei Hermann Scherer auf Hamburg1 zu Gast.

Scherer Daily ist ein wunderschönes und informatives Talkformat, welches an 365 Tagen im Jahr, zwischen 15 und 16 Uhr bei Hamburg 1 ausgestrahlt wird. Hamburg1 erreicht ca. 1,9 Mio Fernsehzuschauer in und um Hamburg herum, kann aber auch hier über die Hamburg1 Mediathek erreicht werden.

Auf dem mittlerweile legendären gelbe Sofa, auf dem zahlreiche Größen aus Funk und Fernsehen bereits Platz genommen haben, war auch unser hauseigener Immobilien-Gutachter zu Gast, um über Immobilien in München und über Immobilienmakler in München zu sprechen. Hermann Scherer als Gastgeber und Michael Mühlmann hatten hier in der TV-Show „Scherer Daily“ hatten wir ein sehr wertschätzendes sowie amüsantes Interview.

Bei Scherer Daily stehen Geschichten und die Menschen der Geschichten im Mittelpunkt. Scherer Daily ist stets bewegend, mitreissend, informativ, inspirierend, amüsant, aber vor allem immer eines: menschlich.

Der Diplom-Sachverständige (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten sowie BelWertV (Beleihungswertermittlungsverordnung) und als Betriebswirt (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München) verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich der Immobilienbewertung in München und Umgebung und hat so viele skurrile Immobilenangebote gesehen.

Als Buchautor und Speaker nimmt er Sie mit auf die Reise in die Welt der Immobilien. Faszinierende Gebäude, tragische Immobilienfehlinvestitionen privater Käufer, Haie und Delphine im Immobilienmarkt, zeigt Ihnen auf wie der Immobilienverkauf vor Gericht endet und wie am Ende des Tages alles wieder gut werden kann.

Scherer Daily findet großartigen Anklang und soll, so haben wir es vernommen, vermutlich demnächst auch in Berlin und München, der Weltstadt mit Herz, ausgestrahlt werden. Freuen Sie sich mit uns darauf.

ISB MÜNCHEN IMMOBILIEN TEAM – INNOVATIV UND VISIONÄR

Motivation I Antrieb I Innovation und Ziel

Motivation

ISB steht als Abkürzung für Immobiliensachverständigenbüro. Die ISB München Immobilien GmbH entstand aus den Erfahrungen und der Tätigkeit von Michael Mühlmann als Immobiliensachverständiger in seinem Münchener Sachverständigenbüro. Der Betriebswirt (VWA) und Immobiliengutachter (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 durch European Certifikation EUcert CYF) hatte immer wieder Anfragen seiner Bestands-Kunden, ob man einen Immobilienmakler in München empfehlen könnte, da die nun bewertete Immobilie letztlich doch verkauft werden sollte. Es wurden zwei Makler empfohlen, von denen Michael Mühlmann dachte, dass das gute Häuser sein könnten. In der Summe waren die jeweiligen Ergebnisse meist OK, aber genügten nicht dem eigenen Anspruch. Es fehlte nach Ansicht des heutigen COO (Chief Operating Officer – Leiter des operativen Geschäftes) der ISB MÜNCHEN Immobilien GmbH, immer der WOW-Faktor im Immobilienverkauf. Der WOW-Faktor entsteht immer dann, wenn Käufer und Verkäufer von der Dienstleistung des Immobilienmaklers absolut überzeugt sind und mit Begeisterung seine Rechnung bezahlen.

Antrieb

Mit der Idee es besser machen zu wollen und es besser machen zu können, folgte letztlich die Entscheidung ein Immobilienbüro in München als reinen Immobilienmakler auf den Weg zu bringen. Der Anspruch von der ersten Stunde ausschließlich Qualität zu liefern, letztlich nur top-qualifizierte und top-motivierte Menschen einzustellen sowie das Unternehmen sofort den strengen Linien der DIN EN 15733 zu unterwerfen, ist der Grundstein des heutigen Erfolges.

Innovationskraft

Wir waren der erste Immobilienmakler, der sich Dekra-zertifizierte Immobilienmakler Münchens nennen durfte. Wir gehören zu den ersten 10 Immobilienmaklern Münchens, welche die strenge DIN EN 15733 für mehr Qualität erfüllen. Die DIN EN 15733 ist die Norm zur Regelung der Dienstleistungen von Immobilienmaklern. Verbraucher haben mit der DIN EN 15733 einen wichtigen Leitfaden für die Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern. Stand Januar 2022 sind wir der erste und einzige Immobilienmakler, der Wohnflächenberechnungen in München mittels modernster Technik durchführt und so Ergebnisse mit einer Abweichung von +/- 1 Millimeter liefern kann. Und wir waren der erste Immobilienmakler in München, welcher 3D Rundgänge mittels der Matterport Technologie umsetzte.

Wir sind die Regionaldirektion München für den Bundesverband BVFI.

Michael Mühlmann ist zudem als Abgeordneter im Bundeskongress berufen worden.

Ziel

Wir sind innovativ und visionär – immer mit dem klaren Ziel vor Augen, dass wir unsere Aufgabe am Ende des Tages besser machen wollen. Besser als alle anderen Immobilienmakler.

Dieses Bekenntnis in unsere tägliche Arbeit treibt uns an und gibt Ihnen die Sicherheit eine Top-Adresse ausgewählt zu haben.

