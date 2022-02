Hashimoto Wissen in 60 Sekunden beim 2. Internationalen Zoom Hack Slam von Hermann Scherer

Angelika Jäger – Hashimoto Expertin war eine von 314 qualifizierten Teilnehmern aus 22 Ländern beim erneuten Weltrekord des Veranstalters Hermann Scherer

Hermann Scherer lud ein zum 2. Internationalen Zoom Hack Slam im Rahmen seiner Sichtbarkeitstage. Unter rund 390 Teilnehmenden qualifizierten sich 314 Teilnehmende aus 22 Nationen, um einen neuen Weltrekord des Zoom-Hack Slam aufzustellen.

In 11 Sprachen präsentierten sie in nur 60 Sekunden Vorträgen ihre spannenden Botschaften aus ihrem Businessalltag, abgerundet mit einem Kurz-Tipp zur sofortigen Umsetzung für jede(n), dessen Interesse geweckt wurde.

Angelika Jäger, Expertin für Hashimoto, gebürtig in Bochum und heute im hohenlohischen Forchtenberg lebend, machte betroffenen Menschen Mut und versprühte Zuversicht, dass ein gesundes und beschwerdefreies Leben kein Traum bleiben muss, sondern zur neuen Realität jede(s) r einzelnen werden kann. Mit einem wichtigen, sofort umsetzbaren Tipp zur Hashimoto freundlichen Ernährung rundete sie ihren 60-Sekunden-Vortrag souverän ab.

Angelika Jäger ist seit 10 Jahren selbst von Hashimoto betroffen und hat ein Konzept entwickelt, mit dem sie selbst die Remission, also den Stillstand der Erkrankung dauerhaft erreicht hat. Seit 5 Jahren vermittelt sie dieses Wissen mit praktischer Erfahrung in betreuten Online-Kursen und verhilft ihnen zu einem gesunden und beschwerdefreien Leben. Ihre wichtigste Botschaft dabei ist, dass dieses Konzept in das Leben der Teilnehmer und nicht die Teilnehmer in das Konzept passen sollten.

Sie betreibt erfolgreich einen Podcast in dem in regelmäßigen Abständen Diskussionen mit ihrem Arzt als Interview Partner zu hören sind. Mehr Infos finden Sie unter Ketoleo Hashimoto Guiding

Angelika Jäger ist selbst betroffen und hat bereits seit 5 Jahren den Stillstand der Erkrankung dauerhaft erreicht. Mit ihren kurzen, aber knackigen 60 Sekunden Vortrag war es bei dieser Veranstaltung Ihr Ziel, so vielen Betroffenen Wege und Möglichkeiten zu zeigen, wie sie ein gesundes und beschwerdefreies Leben erreichen können.

Es war ein großes Sichtbarkeits Event von Hermann Scherer, was online in dieser Form zum 2. Mal stattgefunden hat. Von 390 Teilnehmern hatten sich 314 aus 22 Nationen und in 11 Sprachen der Aufgabe gestellt, ihre Herzensbotschaft in 60 Sekunden zu präsentieren.

