2021 war ein Erfolg für den Edelmetallmarkt

Viele Anleger haben sich vermehrt mit Gold und Silber eingedeckt, so zeigt es auch der Degussa Marktrückblick.

Beim Krügerrand in Gold oder beim Maple Leaf in Silber oder Gold langten private Investoren eifrig zu. Pandemie oder wirtschaftliche Turbulenzen konnten daran nichts ändern. Laut Aussagen vom Degussa Goldhandel hat sich nach dem Gold-Boom-Jahr 2020 das Käuferverhalten auf hohem Niveau stabilisiert. Edelmetallkäufer mit dem gedanklichen Hintergrund an langfristige Investments sind den Edelmetallen treu geblieben. Bei Degussa zählten zu den meistverkauften Waren neben Maple Leaf und Krügerrand Degussa-Goldbarren, eine Unze Gold schwer, aber auch in verschiedenen Stückelungen. War der Online-Handel schon 2020 sehr stark, so hat er 2021 nochmal an Fahrt aufgenommen. Auch bei den Sammlermünzen ging der Trend nach oben, die Nachfrage geht laut Degussa, „ungebremst“ nach oben.

Die Degussa ist Europas größter Edelmetallhändler im Privatkundenbereich und erzielte 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Neben dem in die Höhe gegangenen Onlinehandel hat Degussa das Geschäft ausgeweitet, mehr Schließfächer und mehr Ankaufsräume dienen nun dem angestiegenem Kundeninteresse. Und Degussa rechnet auch für das laufende Jahr mit einem guten Jahr in Sachen Edelmetallverkauf, denn das Käuferinteresse wird durch die steigenden Zinsen in den USA ebenso steigen wie der Goldpreis. Erholen sich zudem die Schmuckmärkte wie in Indien wieder, dann sollte der Preis des Edelmetalls weiter zulegen. Um in Gold zu investieren, können Anleger auch auf Goldunternehmen setzen. Etwa auf Chesapeake Gold oder GCM Mining.

GCM Mining – https://www.youtube.com/watch?v=Sr5GaectIig&t=1215s – ist in Lateinamerika ein etablierter Goldproduzent mit mehreren Minen in Kolumbien (Segovia-Liegenschaft).

Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=fQpO8W_hBWQ&t=11s – besitzt das erstklassige Gold-Silber-Projekt Metates im mexikanischen Durango. Eine positive Vormachbarkeitsstudie liegt bereits vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GCM Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gcm-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dämonen – der neue textstarke Song des Jett Alinia