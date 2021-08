Mehr Erfolg im Verkaufen von Investitionsgütern – Ein Powerbooster für Erfolg im Verkauf und Karriere

Christian Korte erklärt in „Mehr Erfolg im Verkaufen von Investitionsgütern“, wie man seinen Erfolg im Verkauf von Lösungen im Investitionsgüterbereich steigern kann.

Die Leser erfahren in diesem Buch von einem langjährigen und erfolgreichen Vertriebsprofi die Grundregeln im Verkaufen von Investitionsgütern. Sie lernen von der inneren Einstellung bis hin zum erfolgreichen Abschluss in einfacher Sprache, wie sie sich kontinuierlich verbessern können. Die Leser können das Buch als Nachschlagewerk und Begleiter in ihrer täglichen Arbeit nutzen und damit ihren Erfolg erheblich steigern. Dieses Buch ist in fünf wichtigen Hauptkategorien unterteilt. Die Icons helfen den Lesern dabei diese Kategorien schnell und zuverlässig wiederzufinden und umrahmen jeweils wichtige Themeninhalte. In „Mindset“ lernen sie u.a. alles über ihre innere Einstellung und warum diese wichtig ist. In der Kategorie „Sales“ geht es um die vielen Fachthemen im Verkaufen. Die Kategorie „Marketing“ beschäftigt sich mit den heutig erfolgreichsten Prozessen der Lead Generierung und was man heute unter Prospekting versteht.

Eine weitere Kategorie in dem übersichtlich gestalteten Ratgeber „Mehr Erfolg im Verkaufen von Investitionsgütern“ von Dirk Kreuter ist das Thema „Abschluss“. Dort erhalten die Leser u.a. einen Einblick in die Verhaltenspsychologie und wie die neuen Erkenntnisse der heutigen Zeit gerade bei Verhandlungen Anwendung finden. Die letzte Kategorie „Leadership“ behandelt viele Faktoren wie Führung, Zielerreichung und Verantwortung. Dort lernen die Leser wie Selbstführung den Umgang mit ihren Mitmenschen erheblich verändern kann.

„Mehr Erfolg im Verkaufen von Investitionsgütern“ von Dirk Kreuter (Co-Autoren: Yan-Tobias Ramp und Christian Korte ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23676-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

