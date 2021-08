Sigiriertes & Sigifiziertes – Inspirierende Mutmacher und Nonsens-Kracher

Sigi Koperschmidt dichtet in „Sigiriertes & Sigifiziertes“ mit einem Hauch Satire, aber auch mit einer Prise Besinnlichkeit.

Viele Lebenssituationen der unterschiedlichsten Natur haben in diesem neuen Gedicht-Band dazu geführt, dass sie von Sigi Koperschmidt im Reimformat gestaltet worden sind, sigiriert und sigifiziert, d. h. ganz speziell-individuell von ihm sowohl mit einem Schuss Nonsens versehen als auch mit Besinnlichem und einem Hauch Satire inklusive Selbstironie. Unzweifelhaft spielt seine Freude am Reimen eine besondere Rolle, parallel dazu immer die Frage aufwerfend, ob sein Reimprodukt einen Sinn gibt, und wenn es auch nur ein Un-Sinn oder eine Art Schmunzelsinn ist, beziehungsweise etwas, über dass man eher lächeln als tiefsinnig nachdenken wird. Egal, welchen Sinn die Leser in seinen Gedichten entdecken, eines haben sie alle gemeinsam: Sie bereiten viel Lesespaß.

Der abwechslungsreiche Gedicht-Band „Sigiriertes & Sigifiziertes“ von Sigi Koperschmidtstellt kein Thema in den Mittelpunkt, sondern bringt Alltagspoesie in humoristisch-kreativer Leichtigkeit, egal ob als Besinnungs- oder Liebesgedicht, als Mutmacher- oder als Situationsgedicht, das wie eine Geschichte wirkt, quasi als Short-Story-Gedicht. Der im Jahr 1947 geborene Autor ist ein pensionierte Oberstudienrat, pflegt die plattdeutsche Sprache und heute unweit von Köln in Wermelskirchen.

„Sigiriertes & Sigifiziertes“ von Sigi Koperschmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32395-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

