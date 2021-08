Projektmanagement – Im Umfeld sozialer Arbeit – Professionelles Fachbuch

Benjamin Rahn vermittelt in „Projektmanagement – Im Umfeld sozialer Arbeit“ auf verständliche Weise Wissen rund um gängige Projektmanagementmethoden.

Dieses neue Buch richtet sich in erster Linie an angehende Projektmanager, die ihr Wissen für die Projektarbeit erweitern wollen, ebenso wie an Studierende und langjährige Fachkräfte. Es gibt einen verständlichen Überblick über gängige Projektmanagementmethoden und legt dabei den Fokus auf die Techniken, die für das Umfeld sozialer Arbeit zielführend sind. Auch Themen, die über den Tellerrand sozialer Arbeit hinausgehen, wie das ökonomische Prinzip oder ein Blick in die Grundlagen des Qualitätsmanagements, werden behandelt. In elf Kapiteln werden vom Autor Prozesse, Methoden und Instrumente des Projektmanagements in die Sozialarbeitswelt übertragen und so ein Bezug zu diesem besonderen Umfeld hergestellt. Von den absoluten Grundlagen bis hin zu hybriden Vorgehensweisen werden alle wichtigen Begriffe des Projektmanagements behandelt.

Und nicht zuletzt werden die Leser des übersichtlich gestalteten Buchs „Projektmanagement – Im Umfeld sozialer Arbeit“ von Benjamin Rahn mit den weichen Faktoren der Projektarbeit, bei denen es um die Kompetenzen der Projektleitung und um die Zusammenarbeit des Projektteams geht, vertraut gemacht. Der Autor ist Kaufmann, Sozial- und Erwachsenenpädagoge (M.A.) und Geschäftsführer bei einem sozialen Träger in Erlangen (Bayern/Franken). Zudem ist er Lehrbeauftragter für Projektmanagement und bietet Seminare rund um das Thema im Umfeld sozialer Arbeit an.

„Projektmanagement – Im Umfeld sozialer Arbeit" von Benjamin Rahn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34017-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

