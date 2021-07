Zeit für Hamburg – Eine Uhr der Sternwarte und ihr historisches Umfeld

Christoph Prignitz untersucht in „Zeit für Hamburg“ eine besondere Uhr und wirft dabei zugleich einen Blick auf das Thema Zeit und Leben.

Ziel dieser neuen Arbeit ist es, eine silberne Taschenuhr, die 1888 von der Hamburger Sternwarte angekauft wurde, in ihren historischen Hintergrund einzuordnen. In diesem Zusammenhang geht es um die Dynamik von Leben und Arbeit vor und nach 1900, die präzise Zeitmessung notwendig machte. In Hamburg spielten die Sternwarte und die Seewarte hier eine wesentliche Rolle. Die dort benutzten Taschenuhren wurden zum Vorbild; wenn der Kunde über die entsprechenden Mittel verfügte, konnte er Vergleichbares im Handel erwerben und seinen Alltag strukturieren. Präzisionsuhren stehen damit für den Schritt in die Moderne. Ein wenig erforschtes Thema ist der Umgang mit diesen neuen Zeitstrukturen. Populärliterarische Quellen belegen in welcher Hinsicht viele Menschen mit dem Leben nach der Uhr Probleme hatten. Exemplarische Beispiele werden zitiert und interpretiert.

Diese Zusammenhänge zwischen exakter Zeitmessung und deren Einfluss auf Leben und Denken, gespiegelt in der Literatur um 1900, geben den Lesern des interessanten Buchs „Zeit für Hamburg – Eine Uhr der Sternwarte und ihr historisches Umfeld“ von Christoph Prignitz einen spannenden Einblick in wesentliche Aspekte des Umgangs mit der Zeit. Es handelt sich bei diesem Buch um Band 56 der Reihe Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften. Das Buch wurde von Gudrun Wolfschmidt herausgegeben und beinhaltet auch Beiträge aus ihrer Feder.

„Zeit für Hamburg – Eine Uhr der Sternwarte und ihr historisches Umfeld" von Christoph Prignitz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32653-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

