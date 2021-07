Speeddates und Kuschelsocken – Romantischer Liebesroman

Zwei recht unterschiedliche Charaktere treffen in Katrin Domnicks „Speeddates und Kuschelsocken“ aufeinander und ein heilloses Durcheinander beginnt.

Alexander Abel ist 36 Jahre alt und lebt in einem Penthouse in München City, hat einen Porsche im Tiefgaragenparkplatz und zugehörigem Waschservice. Er ist introvertiert, sportsüchtig und egozentrisch. Der Börsenschnösel hat einen festen Tagesablauf und dabei nur wenig Zeit oder Lust auf Ablenkungen, die ihm nichts bringen. Ein Tag sieht so aus wie der andere. Seine Arbeit ist sein Leben. Ganz anders ist die 38 Jahre alte Romina Rössler, die seit drei Jahren Single ist. Sie ist chaotisch und humorvoll. Ihr Kontostand wäre für Alex ein Alptraum. Sie hat zudem das Langschläfersyndrom und chronische Aufschieberitis. Sie ist ein

Kohlehydratjunkie, eine Speckröllchensammlerin und extrem

süchtig nach mit Schokocreme gefüllten Doppelkeksen. Romina hasst Sport. Kann es gut gehen, wenn diese Beiden aufeinander treffen und auf merkwürdige Weise von Armors Pfeil getroffen werden? Ziehen sich Gegensätze wirklich an oder wird alles im absoluten Chaos enden?

Zu dem Durcheinander kommen im Roman „Speeddates und Kuschelsocken“ von Katrin Domnick auch noch eine nach Enkeln gierende Mutter und eine kuppelfanatische Schwester. Die Autorin wurde 1982 in Speyer am Rhein geboren und lebt in einem kleinen, romantischen Winzerdorf an der Südlichen Weinstrasse. Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau und einem berufsbegleitenden Studium der Betriebswirtschaftslehre, arbeitet sie seit mehr als 20 Jahren als Betriebswirtin im Bereich des Controllings in verschiedenen Unternehmen. Neben dem Schreiben liebt Katrin Domnick die Spaziergänge mit ihrem Hund, das Wandern im nahe gelegenen Wald, sowie Besichtigungen von Burgen, Ruinen und Schlössern.

„Speeddates und Kuschelsocken“ von Katrin Domnick ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31498-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

