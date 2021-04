TRUE LOVE – Der magische Augenblick – Romantischer Urlaubsroman

Ein magischer Augenblick verändert in Conny Redoxes „TRUE LOVE – Der magische Augenblick“ das Leben der Protagonistin für immer.

Die junge Kunsthistorikerin Carlotta verliebt sich während eines Sommerkurses in Venedig Hals über Kopf in den Architekten Stefan, der gerade ein Forschungsjahr in der Lagunenstadt beendet. Er lebt dort auf seiner Segeljacht True Love. Es ist Liebe auf den ersten Blick, doch ein Tabu, von dem Stefan nichts ahnt, wirft bereits seinen Schatten auf die frische Beziehung. Carlotta wurde als Prinzessin geboren und sie weiß, dass ihre Familie die Verbindung verbieten wird, weil Stefan nicht adelig – und damit nicht „gut genug“ ist. Carlotta steht vor einer schwierigen Entscheidung. Sie muss sich entweder dem Willen des alten Fürstenhauses beugen oder der Stimme ihres Herzens folgen. Wird sie am Ende den Weg, der sie glücklich machen wird, wählen?

Es geht in dem romantischen Roman „TRUE LOVE – Der magische Augenblick“ von Conny Redox um die Selbstbestimmung einer modernen Frau, die zwischen zwei Welten lebt. Die Leser reisen mit ihr zu Schauplätzen in Venedig, den Bergen Südtirols, der Weltmetropole New York und in Paris, der Stadt der Liebe. Neben der spannenden Handlung gibt es auch mehrere Streifzüge durch die Geschichte der Kunst und alter Adelsbräuche. Liebhaberinnen von atmosphärischen Frauenromanen sind hier an der richtigen Adresse.

„TRUE LOVE – Der magische Augenblick" von Conny Redox ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25032-1 zu bestellen.

