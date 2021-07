Photovoltaik Technologie – Professionelles Technologie-Fachbuch

K. A. Münzer beschreibt in „Photovoltaik Technologie“ die Technologie-Entwicklung während seiner 32-jährigen photovoltaischen Berufstätigkeit.

Die Photovoltaik ist ein wichtiger Bestandteil der Energieerzeugung geworden, seit eine Energiekrise Mitte der 1970er Jahre die Knappheit und Endlichkeit der fossilen Energieträger offenbart und weltweit die Herstellung von Solarenergietechnik entfacht hatte. Entsprechend dieser Aufbruchsstimmung konnte der Autor K.A. Münzer bereits im Jahr 1981 beruflich in die Photovoltaik einsteigen und in den folgenden 32 Jahren seiner photovoltaischen Berufstätigkeit den Beginn der terrestrischen Photovoltaik Anfang der 1980er Jahre, den Aufstieg und die Technologieentwicklung im Verlauf der 1980er Jahre, eine Wachstums- und Industrialisierungszeit in den 1990er Jahren, eine Blütezeit in den 2000er Jahren sowie den Niedergang und die Schrumpfung der Photovoltaik in Deutschland und Europa in den Jahren nach 2011 miterleben. Das hauptsächliche Anliegen seines Buchs war es deshalb, die selber mitgestaltete Technologie-Entwicklung während dieser 32 Jahren der beruflichen Tätigkeit in der Photovoltaik zusammenfassend darzustellen. In dieser Zeit wurden durchgehend Technologien für die industrielle Photovoltaik entwickelt, deren Entwicklungsergebnisse jahrelang erfolgreich in Massenfertigungen eingesetzt wurden und noch werden.

Dazu und zu vielen weiteren Entwicklungen werden in dem Buch „Photovoltaik Technologie“ von K. A. MünzerArbeiten und Ergebnisse präsentiert. Der Autor beschreibt viele Technologien, die bereits bis zum Jahr 2012 entwickelt und teilweise in Großfertigungen eingeführt wurden, die aber auch im Jahr 2021 noch Stand der Technik sind. Das Buch wurde vom PV-Sachverständigen Christian Dürschner zusammenfassend mit den Worten „Dieses Buch ist ein Vermächtnis, das jeder ernsthafte „Photovoltaiker“ kennen und lesen sollte“, bewertet.

„Photovoltaik Technologie“ von K. A. Münzer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32674-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

