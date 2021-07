Das Neue Symbol – Analytisches Psychologie-Buch

Johannes Adalbert T. V. Kühn deutet in „Das Neue Symbol“ die bevorstehende Zeitenwende nach der Psychologie von C. G. Jung.

Die Welt steht in den Augen des Autors im 21. Jahrhundert vor einer bedeutsamen Zeitenwende. Das hat Carl Gustav Jung, der vielen Menschen zwar als Psychologe aber nicht als Prophet bekannt ist, schon vor mehr als 60 Jahren prophezeit. Aber die Welt hat das ausgeblendet und verdrängt, weil der Mensch in seiner Hybris nicht anerkennen kann, dass er die Ursachen der kommenden Katastrophe selbst geschaffen hat. Und heute ist er nicht mehr in der Lage, das „Feuer“ zu löschen, das laut dem Autor sein Haus an allen Ecken zu vernichten droht. Aber C. G. Jung hat auch den Weg aufgezeigt, wie der Einzelne sich retten kann, indem er die Mächte versteht und anerkennt, die sein Leben immerdar lenken. Und hierbei steht die Entdeckung des komplexen Unbewussten im Mittelpunkt.

Das Buch „Das Neue Symbol“ von Johannes Adalbert T. V. Kühn konzentriert sich auf die von C. G. Jung prophezeite Zeitenwende und auf die in seiner Analytischen Psychologie hierzu gegebenen Hinweise; aber ebenso auch auf sein psychologisches Instrumentarium, das für ein Verständnis unabdingbar ist. Der Autor stellt den Inhalt des Buchs so einfach, anschaulich und lebensnah wie möglich dar. Dazu hat er auch sehr viel von seinem persönlichen Lebensschicksal mit eingearbeitet, um den Inhalt für die Leser besser verständlich zu gestalten, aber um einer ansonsten recht trockenen Materie das rote pulsierende Blut der eigenen Erlebnisse mitzugeben, die überzeugender sind als jede Theorie.

„Das Neue Symbol" von Johannes Adalbert T. V. Kühn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33340-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

