Johannes Heiner macht den Lesern mit „frühlingsommerherbst“ Lust auf die Zeit im Garten.

So gut wie jeder Mensch, der einen Garten hat und diesen auch benutzt, weiß, wie angenehm die Stunden in dem eigenen kleinen Paradies sein können. Im eigenen Garten, oder aber auch in öffentlichen, botanischen Gärten, Rosengärten, japanischen Steingärten und anderen Arten von zugänglichen Gärten, kann man den Stress des Alltags hinter sich lassen und einfach nur einmal ein wenig frische, oft wunderbar duftende Luft einatmen. Genau um diese Zeit geht es in dieser neuen Gedichte-Sammlung. Der Autor entführt die Leser mit seinen Versen in die Welt der Gärten, aber zugleich auch in die Tiefen der menschlichen Seele, die sich in einem Garten auf besondere Weise entfalten kann.

Ansprechende und thematisch passende Illustrationen von Iska Koch ergänzen die Gedichte in der schönen Sammlung „frühlingsommerherbst“ von Johannes Heiner. Der Autor schreibt auf der Basis langjähriger Erfahrung auf dem Weg nach innen. Er hütet einen Natur-Garten vor den Toren eines Dorfes in Franken, wo er sich beheimatet hat. Die Gedichte in diesem Buch wurden von diesem Garten inspiriert. Der Autor begleitet zudem Menschen auf ihrer Suche nach einem sinngebenden Leben und beschreibt die Schönheit der Natur und die Freude am Leben. Außerdem ist er der Herausgeber der LZO (LiteraturZeitungOnline), einem Forum für schreibende Menschen.

„frühlingsommerherbst" von Johannes Heiner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31444-3 zu bestellen.

