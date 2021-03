MITTEN IM UNENDLICHEN – Gedichte vom Sein

Konrad Polak bedichtet in „MITTEN IM UNENDLICHEN“ die Vielfalt des Lebens.

Wer bin ich? In was für einer Welt lebe ich? Was ist der Sinn dieses Daseins? Was ist es, das „die Welt im Innersten zusammenhält“?

Dieser Band enthält etwa 90 Gedichte über die Unendlichkeit des Seins wie über das Wunder des Menschseins. Die Texte sind im Spüren nach dem Wesentlichen aus der Stille entstanden. Die Gedichte sind in unterschiedliche Teile eingeteilt: Staunen, Ich, Erwachen, Vergänglich, Vom Sehnen und Nicht Zwei. Es geht in den Gedichten um Themen wie das Schöpfungsspiel, Wunder, Verwandlungen und das Vertrauen, aber auch im die Natur und menschliche Gefühle.

Wer Gedichte liebt, der sollte auch den Band „MITTEN IM UNENDLICHEN“ von Konrad Polak für sein Bücherregal erwerben. Der Autor arbeitete als Baufacharbeiter und Krankenpfleger und studierte sowohl Theologie als auch Medizin. Er war langjährig als Orthopäde und Unfallchirurg tätig. Der Autor interessiert sich seit seiner Jugend für das All, die Dimensionen des Menschseins und die Gottesfrage und versucht, innere Erfahrungen in knapper Form festzuhalten.

„MITTEN IM UNENDLICHEN“ von Konrad Polak ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23682-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Tao der Kunst – 88 Essays über die Weisheit der Kunst Die Toten vergeben nicht – Lars Wolff, der Scharfschütze – Action-geladener Thriller