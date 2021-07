Blätter wehn im Wind – Gedanken zur Natur in Versform

In der neuen Gedichtsammlung „Blätter wehn im Wind“ lässt der Autor Hartwig Struckmeyer mit seinen einfühlsamen prosaischen Texten das Gewöhnliche zum Besonderen werden.

In seinen Gedichten hält Hartwig Struckmeyer in wenigen Worten die Bilder des Augenblicks fest, die unausgesprochen zu Metaphern werden. Dabei kommen Gedanken auf, deren Ende offen ist, so dass der Phantasie der Leserinnen und Leser keine Grenzen gesetzt werden. Beim Lesen hat man fast das Gefühl, dass es sich bei den Texten um spontane Selbstgespräche des Autors handelt. Dabei wird eine große Bandbreite an Gefühlen transportiert, die von Humor bis zu einem Hauch Melancholie reicht.

Hartwig Struckmeyer wurde 1934 geboren und war in seiner beruflich aktiven Zeit als Lehrer, Bildungsplaner, Referent für ästhetische Bildung, Mitbegründer dreier Jugend-Theater, Lektor für Belletristik im Claassen Verlag sowie als Lehrbeauftragter für poetisches Schreiben tätig. Nebenbei ist er bildender Künstler und betreibt in diesem Zusammenhang eine eigene Galerie. Als Schriftsteller hat er bereits ein Dutzend Werke veröffentlicht.

„Blätter wehn im Wind“ von Hartwig Struckmeyer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35298-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

