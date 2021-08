Nie berührt – Sinnlicher Liebesroman

Alexandra Edam erzählt in „Nie berührt“ die Geschichte einer ganz besonderen Beziehung.

Es beginnt alles mit einem Telefonat im Mai, als Anja den Malermeister Leonhardt anruft, um mit ihm über das Abstimmen ihrer Tapeten in der neuen Wohnung zu sprechen. Sie machen einen Termin für Anfang Juni aus, doch vorher gibt es ein paar Kommunikationen via Social Media. Sie telefonieren miteinander, aber treffen sich nur einmal. Es beginnt jedoch bald ein fantasievoller, monatelanger Schlagabtausch, der immer romantischer und prickelnder wird. Obwohl sie sich nie wieder sehen, können sie nicht aufhören, immer wieder den Kontakt des Anderen zu suchen. Werden sie voneinander loskommen oder am Ende tatsächlich zueinander finden?

Die Geschichte des Romans „Nie berührt“ von Alexandra Edam wird von zwei verschiedenen Perspektiven beschrieben. Die Leser lernen auf diese Weise sowohl die Gedanken von Anja als auch die von Leonhardt kennen und sehen so, auf welche Weise sich die Ideen von Mann und Frau in dieser Handlung unterscheiden. In erster Linie geht es um die Gefühle der beiden Charaktere und wie sich diese im Verlauf einiger Monate verändern und intensiver werden. Die Leser lernen im Verlauf der Geschichte auch einige Nebencharaktere kennen.

„Nie berührt" von Alexandra Edam ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32361-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

