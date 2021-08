Das Spiel in Deinem Gehirn – Anregender Ratgeber für mehr Energie

Charlotte Fröhlich macht die Leser mit „Das Spiel in Deinem Gehirn“ darauf aufmerksam, was wirklich ihren Alltag bestimmt.

Viele Menschen gehen mit wenig Energie durch den Tag und verstehen nicht, warum sie immer müde sind, obwohl sie eigentlich genug geschlafen haben. Es scheint irgendwo in ihrem Leben etwas zu geben, das ihnen stetig die Energie raubt, doch sie sind sich nicht sicher, was es ist. Ihnen ist nicht bewusst, wie oft sie am Tag negative Gedanken haben und wie sie mit sich selbst reden. Wer seine eigenen Gedanken einmal untersucht und sich fragt, ob man so mit seinem besten Freund oder der eigenen Familie sprechen würde, kommt oft zu überraschenden Resultaten, denn viele Menschen sind recht gemein zu sich selbst, ohne es zu merken. Andere Menschen sind immer am Grübeln und hinter fragen alles. Das Gehirn scheint außer Kontrolle zu sein – doch man kann auch lernen zum Dirigenten des eigenen Gehirns zu werden und damit viele Probleme schneller in den Griff bekommen.

Das Buch „Das Spiel in Deinem Gehirn“ von Charlotte Fröhlich wird so manchem Leser die Augen öffnen und zeigen, wie man das eigene Gehirn besser nutzen kann. Die Autorin wurde im Jahr 1947 in Tirol geboren. Sie schrieb bereits in ihrer Kindheit und Jugend oft und sehr gerne. Im Verlauf ihres Lebens blieb ihr jedoch kaum Zeit ihren Talenten viel Aufmerksamkeit zu spenden. Sie war lange Zeit Gastronomin in Bayern. Sie hat viel Leid und Freud erlebt. Erst im Rentenalter begann sie intensiver sich mit Malerei und Schreiben zu beschäftigen. Das Schreiben macht ihr sehr viel Spaß und sie will bald noch weitere Themen aus dem Leben von Menschen aufgreifen und daraus lebendige und spannende Geschichte erzählen.

„Das Spiel in Deinem Gehirn" von Charlotte Fröhlich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35695-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

