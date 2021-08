MUTmachende Lebensgeschichten – Ungeschönte, inspirierende Geschichten aus dem wahren Leben

Kunst am Zaun e. V. liefert mit „MUTmachende Lebensgeschichten (Band 2)“ erneut ein wunderschönes, wirklich inspirierendes Buch.

Verschiedene Autoren erzählen in dem neusten Buch des Kunst am Zaun e.V.s ungeschönt aus ihrem Leben. Sie teilen mit den Lesern ihre teils schrecklichen Schicksalsschläge und Proben, auf welche sie das Leben gestellt hat – und überraschen mit oftmals außergewöhnlichen Wegen, die sie auch aus den tiefsten Krisen gefunden haben. Damit tun sie genau das, was der Buchtitel verspricht: Diese Frauen machen wirklich Mut mit ihren Lebensgeschichten und bringen die Leser immer wieder zum Nachdenken, wie auch sie vielleicht noch produktiver mit den vielen schweren Momenten im eigenen Leben umgehen könnten; wie es geht, wenn man weniger über verstellte Wege jammert und mehr neue, wenn auch mal hügelige Pfade sucht. Jede dieser Autorinnen macht mit ihrer persönlichen Geschichte vor, wie es geht, selbst den größten Mist als Dünger für neues Wachstum zu nutzen.

Die modernen Mutmacher und Glücksbringer in dem Buch „MUTmachende Lebensgeschichten“ von Kunst am Zaun e. V. zeigen den Lesern, dass sich die Welt stetig im Wandel befindet und man sich genau dies zum Vorteil machen kann. Der Verein begibt sich mit seinen verschiedenen Buchreihen (via tredition beziehbar) in den Fluss des Wandels und des Lebens. Dabei werden alle Beteiligten mitgenommen und dem Glücksfluss des Lebens der Weg geebnet. Weitere Werke des Kunst am Zaun e.V. sind z.B. „Faszination Neurographik – Band 1“, „KUNST – Mein Lebenselixier – Band 1“ und natürlich der erste Band der Reihe „MUTmachende Lebensgeschichten“.

„MUTmachende Lebensgeschichten“ von Kunst am Zaun e. V. ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34967-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

