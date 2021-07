Think outside the frame – Agentur Passepartout startet mit neuem Rahmen ins 2. Halbjahr 2021

Die Agentur Passepartout hat die vergangenen 14 Monate unter anderem dafür genutzt, die strategische Ausrichtung der Agentur auf den Prüfstand zu stellen und sich an einigen Stellen neu zu definieren.

Ab sofort geht Passepartout mit einem neuen Unternehmensclaim und neuer Homepage an den Start.Dazu Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer der Agentur Passepartout:

„Wie unser Agenturname schon sagt: Der Rahmen, den wir der Live Kommunikation unserer Kunden geben, der Rahmen, den wir mit Erlebnissen füllen, war und ist wichtiger Bestandteil unserer Identität als Agentur. Und das beinhaltet auch, dass wir außerhalb des Rahmens denken, neue Wege gehen, den Rahmen auch mal verlassen, ohne ihn allerdings zu sprengen.“

Es sei an der Zeit gewesen, diese Agenturphilosophie auch im Unternehmensclaim auszudrücken: Think outside the frame!



Die visuelle Umsetzung der Philosophie ist ab sofort mit der neuen Homepage auch online sichtbar. Verantwortlich für Konzeption, Grafik, Animationen und Programmierung zeichnet die Passepartout Media, eine von 2 selbständigen Units, die im vergangenen Jahr von Passepartout gegründet wurden.

Thomas Lenders, Geschäftsführer der Passepartout Media und Creative Director:

„Bei der Konzeption der neuen Website stand für uns die User Experience im Mittelpunkt, die sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert hat.

Der Betrachter entscheidet innerhalb von Sekunden, ob er weiterklickt, sich mehrere Seiten anschaut oder ob er aussteigt. Dies alles geht immer schneller vonstatten – eine besondere Herausforderung für uns, Seiten so zu konzipieren, zu gestalten und zu animieren, dass das Interesse und die Aufmerksamkeit weiterhin geweckt bleiben und alle benötigten Informationen schnell und selbsterklärend gefunden werden.“



Insgesamt schaut Passepartout optimistisch in das nächste Jahr.

„Die Branche nimmt wieder Fahrt auf, was die Umsetzung von Live-Events betrifft. Unsere Kunden planen wieder das persönliche Miteinander, das gemeinsame Live-Erlebnis, was sich in der Zahl von Anfragen der letzten Wochen wiederspiegelt,“ so Thorsten Kalmutzke abschließend. Allerdings immer vor dem Hintergrund, dass durch neue Sicherheits- und Hygienkonzepte, Veranstaltungen, wie man sie VOR der Pandemie gekannt habe, auch umsetzbar seien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur Passepartout GmbH & Co. KG

Frau Sabine Rousseaux

Meerbuscher Straße 64

40670 Meerbusch

Deutschland

fon ..: 02159 694 37 20

web ..: http://www.passepartout-gmbh.de

email : s.rousseaux@passepartout-gmbh.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

