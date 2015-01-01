Startup-Gründung in Singapur: Chancen, Recht & Förderung für deutsche Unternehmer

Singapur ist ein dynamischer Hotspot für Gründer. Rechtsanwalt Schwarzkopf aus Hamburg begleitet deutsche Startups mit internationaler Erfahrung und Asien-Expertise beim erfolgreichen Markteintritt.

Hamburg/Singapur, Oktober 2025 – Singapur zählt heute zu den dynamischsten Wirtschaftsstandorten weltweit. Für viele deutsche Gründerinnen und Gründer ist der südostasiatische Stadtstaat der bevorzugte Einstieg in den asiatisch-pazifischen Markt. Attraktive Steuerregelungen, eine hervorragende Infrastruktur und eine unternehmensfreundliche Verwaltung machen Singapur zu einem idealen Ort für innovative Geschäftsmodelle.

Doch wer dort ein Startup gründet, sollte die rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen genau kennen. Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf aus Hamburg, spezialisiert auf internationale Gründungs- und Gesellschaftsstrukturen, berät deutsche Unternehmer bei jedem Schritt auf dem Weg nach Singapur – von der Planung bis zur Umsetzung vor Ort.

Singapur: Innovationsstandort mit klaren Spielregeln

Der Stadtstaat hat sich in den vergangenen Jahren konsequent als internationaler Gründer-Hub positioniert. Das Land bietet Rechtssicherheit, politische Stabilität, niedrige Unternehmenssteuern (der Körperschaftssteuersatz liegt derzeit bei rund 17 %) und eine schnelle, digitale Unternehmensregistrierung. Die meisten Gesellschaften können innerhalb weniger Tage gegründet werden – häufig vollständig online.

„Singapur kombiniert wirtschaftliche Offenheit mit klaren rechtlichen Strukturen“, erklärt Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf. „Gerade für deutsche Gründer, die Wert auf Rechtssicherheit und Transparenz legen, ist das ein entscheidender Standortvorteil.“

Rechtliche Rahmenbedingungen für deutsche Gründerinnen und Gründer

Deutsche Unternehmer, die in Singapur ein Startup gründen wollen, sollten insbesondere folgende Punkte beachten:

Gesellschaftsformen: Die gängigste Rechtsform ist die _Private Limited Company (Pte. Ltd.)_, vergleichbar mit der deutschen GmbH.

* Lokale Geschäftsführung: Mindestens eine in Singapur ansässige Person muss als Direktor registriert werden.

* Steuerliche Vorteile: Singapur unterhält ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland und bietet attraktive Steuererleichterungen für neu gegründete Unternehmen.

* Arbeits- und Aufenthaltsrecht: Gründer benötigen ein gültiges Visum – meist ein _EntrePass_ oder _Employment Pass_.

* Compliance & Reporting: Jahresabschlüsse und Steuererklärungen sind obligatorisch, doch das Verfahren ist schlank und digitalisiert.

„Ein häufiger Fehler ist es, sich ausschließlich auf steuerliche Vorteile zu konzentrieren“, warnt Schwarzkopf. „Ohne fundierte rechtliche Strukturierung können unerwartete Haftungs- und Vertragsrisiken entstehen.“

Staatliche Unterstützung und Förderprogramme für Startups

Singapur fördert Unternehmensgründungen aktiv durch staatliche Programme, steuerliche Anreize und Zuschüsse. Besonders technologieorientierte Startups profitieren von einer Vielzahl von Förderinstrumenten:

* Startup SG – ein Dachprogramm, das verschiedene staatliche Initiativen bündelt, etwa _Startup SG Founder_, _Startup SG Tech_ oder _Startup SG Equity_.

* Enterprise Singapore – eine Regierungsbehörde, die Zuschüsse und Beratungsangebote für internationale Gründer bereitstellt.

* EDB (Economic Development Board) – unterstützt ausländische Investoren mit steuerlichen Anreizen und Standortberatung.

* Access to Funding – über lokale Venture-Capital-Fonds, die staatlich kofinanziert werden.

Diese Programme sollen internationale Gründer gezielt nach Singapur holen. „Die staatliche Unterstützung ist beeindruckend – sie reicht von finanziellen Zuschüssen über Netzwerkförderung bis hin zu Arbeitsvisa für Gründer und Schlüsselpersonal“, erläutert Rechtsanwalt Schwarzkopf.

Internationale Expertise für rechtssichere Gründungen

Henning Schwarzkopf, zugelassener deutscher Rechtsanwalt mit internationaler Berufserfahrung in Singapur und Südostasien, begleitet deutsche Unternehmer bei der rechtssicheren Expansion nach Asien. Durch seine langjährige Tätigkeit in internationalen Wirtschaftszentren verfügt er über ein tiefes Verständnis für kulturelle und rechtliche Unterschiede.

„Singapur ist für deutsche Startups das Tor zu Asien“, so Schwarzkopf. „Mit der richtigen rechtlichen Struktur können Gründer dort langfristig erfolgreich sein – und gleichzeitig von staatlicher Unterstützung und steuerlichen Vorteilen profitieren.“

Über Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf

Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf ist in Hamburg zugelassen und auf internationales Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht und grenzüberschreitende Unternehmensgründungen spezialisiert. Nach seiner Zulassung studierte und arbeitete er viele Jahre in den USA sowie in Hongkong, Singapur und Südostasien. Heute berät er deutsche Unternehmer bei internationalen Expansionsvorhaben – von der rechtlichen Strukturierung über die Vertragsgestaltung bis zur Compliance in ausländischen Märkten.

Kontakt:

Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf

Caprivistrasse 33

22587 Hamburg

Telefon: (040) 32 43 33

www.schwarzkopf-law.com

? E-Mail: info@schwarzkopf-law.com

