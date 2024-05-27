Rush Gold startet in Nevada durch – Explorationsprogramm markiert nächsten Schritt im US-Goldboom

Rush Gold startet in die nächste Explorationsphase. Das junge Unternehmen zielt auf Gold- und Silberfunde in einem der aussichtsreichsten Bergbaugebiete der USA.

Der US-Bergbau erlebt eine Renaissance – und Nevada steht im Mittelpunkt. Explorationsunternehmen melden wöchentlich neue Bohrergebnisse, Ressourcenupdates und Machbarkeitsstudien. Mitten in dieser dynamischen Entwicklung positioniert sich der kanadische Edelmetallexplorer Rush Gold (WKN: A3EGYW, ISIN: CA78184E1034) mit zwei aussichtsreichen Gold-Silber-Projekten im Herzen des „Silver State“.

Rush Gold: Vor dem Start der Phase-1-Exploration

Rush Gold steht unmittelbar vor der Phase-1-Exploration seines Gold-Silber-Projekts Skylight im Nye County, rund 60 Kilometer nordwestlich von Tonopah. Die geplanten Arbeiten umfassen geologische Kartierungen, Bodenproben, hyperspektrale Datenerfassung sowie magnetische und elektromagnetische Untersuchungen. Diese Untersuchungen sollen die Grundlage für ein etwa 2.000 Meter umfassendes Bohrprogramm in Phase 2 bilden.

Im September erweiterte Rush Gold sein Portfolio zudem um das nahegelegene Projekt Legal Tender – eine weitere Gold-Silber-Liegenschaft im historischen Walker-Lane-Trend, einer der produktivsten Mineralzonen des US-Westens.

Nevada – das Epizentrum des neuen US-Bergbaubooms

Kaum eine Region der Welt steht derzeit so im Fokus der Bergbauindustrie wie Nevada. Die Kombination aus rohstoffreicher Geologie, stabiler Infrastruktur und einem investorenfreundlichen regulatorischen Umfeld macht den Bundesstaat zu einem Magneten für Explorationsgesellschaften.

In der jährlichen Umfrage des Fraser Institute zählt Nevada regelmäßig zu den fünf attraktivsten Bergbauregionen weltweit. Unternehmen wie Barrick Gold, Hycroft Mining oder Silver One Resources melden dort laufend spektakuläre Explorationserfolge – vom „größten Goldfund des Jahrhunderts“ bis zu hochgradigen Silberabschnitten.

Neben Edelmetallen rückt Nevada zunehmend auch wegen seiner Lithiumvorkommen in den Fokus. Projekte wie Thacker Pass oder Rhyolite Ridge verdeutlichen die strategische Bedeutung des Bundesstaats für die US-Rohstoffversorgung.

Walker Lane Trend – Rush Gold in bester Gesellschaft

Der geologische Walker-Lane-Trend zieht derzeit zahlreiche Explorationsgesellschaften an, darunter Blackrock Silver, Viva Gold und Fortitude Gold. Rush Gold befindet sich in zentraler Lage zwischen diesen Projekten und profitiert so von bestehender Explorationserfahrung und regionaler Infrastruktur.

CEO Anthony Zelen betont: „Unsere Position im Walker-Lane-Trend ist strategisch ideal. Mit Skylight und Legal Tender verfügen wir über zwei Projekte in einem Gebiet, das derzeit enorme Aufmerksamkeit erfährt. Nach der jüngsten Finanzierung sind wir gut aufgestellt, um die Exploration und Erschließung zügig voranzutreiben.“

Die bisherigen geologischen Untersuchungen deuten auf ein weitgehend erhaltenes, goldhaltiges epithermales System hin – ein vielversprechender Ausgangspunkt für die anstehenden Bohrungen.

Fazit

Mit dem Start der Phase-1-Exploration steht Rush Gold (WKN: A3EGYW) vor einem entscheidenden Meilenstein. Das Projekt Skylight liegt im Zentrum des aufstrebenden Walker-Lane-Trends, wo Nachbarn bereits mit starken Bohrergebnissen für Schlagzeilen sorgen.

Nevada entwickelt sich zum Hotspot des US-Bergbaus – und Rush Gold ist mittendrin. Gelingt der Nachweis signifikanter Gold- und Silbermineralisierung, könnte das junge Unternehmen schnell in den Fokus größerer Player rücken.

Für chancenorientierte Anleger bietet sich hier die Möglichkeit, früh in einen Explorer einzusteigen, der vom anhaltenden Edelmetallboom und der dynamischen Entwicklung in Nevada überdurchschnittlich profitieren könnte.

Über Rush Gold

Rush Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Gold- und Silberprojekte im US-Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen verfolgt eine Wachstumsstrategie durch gezielte Exploration und Projektentwicklung in aussichtsreichen geologischen Trendzonen wie dem Walker-Lane-Trend.

Weitere Informationen zu Rush Gold Corp. finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/rush-gold-corp/

Unternehmen: Rush Gold Corp.

WKN: A3EGYW

ISIN: CA78184E1034

Webseite: rushgoldcorp.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

