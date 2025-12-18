Die Top 30 Weinproben-Anbieter 2025 bei konfetti in Deutschland und Österreich

Die Weinprobe als bewusster Gegenentwurf zur Digitalisierung. Die Nachfrage nach geführten Weinproben hat im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht.

_Trendanalyse Weinmarkt 2025: konfetti veröffentlicht die Top 30 Weinproben-Anbieter in Deutschland und Österreich. Die Renaissance des greifbaren Genusses_

KÖLN, 18. Dezember 2025

Die Erlebnisplattform konfetti zieht Bilanz und präsentiert das mit Spannung erwartete Ranking der Top 30 Weinproben-Anbieter in Deutschland und Österreich für das Jahr 2025. Die Rangliste, basierend auf Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen und Website-Traffic, belegt: Geführte Weinproben sind ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung geworden. Dabei stehen das gemeinsame Erlebnis und die Rückkehr zu authentischen, regionalen Produkten im Fokus.

Die Weinprobe als bewusster Gegenentwurf zur Digitalisierung

Die Nachfrage nach geführten Weinproben hat im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Die Konsumenten suchen verstärkt nach Erlebnissen, die echten Genuss mit persönlicher Gesellschaft verbinden und im hektischen Alltag fehlen. Das gemeinsame Probieren dient dabei als ultimativ greifbarer Ankerpunkt. Dabei geht es nicht mehr primär um eine umfassende Wissensvermittlung. Die modernen Workshops etablieren sich als Events, die eine Atmosphäre des Wohlfühlens schaffen, in der Neugier gefördert wird und der Alltagsstress am Glasrand abperlt.

Der klare Trend: Regionalität und Authentizität

Die Analyse identifiziert die Authentizität und Regionalität als zentralen Markttreiber. Zahlreiche Top-Anbieter im Ranking sind direkt in oder nahe klassischen Weinbaugebieten wie Rheinhessen, Franken oder der Pfalz (z. B. Mainz, Volkach, Nierstein) angesiedelt. Dieser Wunsch nach einem ehrlichen Erlebnis direkt beim Winzer geht Hand in Hand mit dem Trend zu erschwinglichen und zugleich hochwertigen Erzeugnissen.

Karl-Heinz Oerder aus Köln sagt dazu: „Mich überrascht es nicht, dass sich die Leute wieder für ehrliche Landweine begeistern. Es heißt ,Back to the roots‘, weg vom elitären Grand Cru, hin zu gutem Handwerk. Mein Ehrgeiz ist es, zu zeigen, dass man auch für einen ganz normalen Preis hervorragenden Wein genießen kann.“

Die Bedeutung der Herkunft wird durch die Teilnehmerzahlen unterstrichen. Patrick Kuhlmann aus Hamburg bekräftigt die lokale Präferenz: „Viele setzen nach wie vor am liebsten auf Regionalität. Gerade wer in einer Weinregion lebt, greift bevorzugt zu den Tropfen aus der direkten Umgebung, hier ist die Bindung an das lokale Produkt oft noch entscheidender als der reine Nachhaltigkeitsgedanke.“

_Quelle: La Caveau_

Geografische Hotspots: Köln und Berlin an der Spitze

Geografisch dominieren die Metropolen das Ranking. Köln und Berlin teilen sich mit jeweils fünf Platzierungen in den Top 30 die Spitzenposition der Städte. Hamburg ist mit vier stark vertretenen Standorten ein wichtiger regionaler Markt im Norden.

Das vollständige konfetti-Ranking: Die 30 beliebtesten Weinproben-Anbieter 2025

* Le Caveau – Köln

* Eventpuls – Hamburg

* 8000 Vintages – Berlin

* DeliKater Weinstudio – Berlin

* Vino Gusto – Düsseldorf

* Weinland Waterfront – Hamburg

* Weingut Römmert – Volkach

* MODANESE WOOD & WINE – Köln

* vini diretti – Köln

* F37 Berlin – Berlin

* JuBo Wine Tours – Köln

* Roar Tours – Stuttgart

* Gourmets for Nature – Bergisch Gladbach

* Piemont Express – Düsseldorf

* Treat Berlin – Berlin

* WEIN-MOMENT München – München

* wein&werk – Freiburg in Breisgau

* Mosel Wein – Hamburg

* Vinothek de Gustibus – Salzburg

* Wein- und Sektgut Wilhelmshof – Siebeldingen

* Weingut Stenner – Mainz

* Weinliebe Hamburg – Hamburg

* Barbara Schneider, gut gell! – Freiburg

* Südhang – Mehr Wein erleben – Köln

* VINVIA – Berlin

* 17morgen – Brandenburg

* Weingut Gehring – Nierstein

* Weingut Bert Wechsler Erben – Osthofen

* InCocagne – Düsseldorf

* Harald Wörner – Würzburg

_Quelle: Eventplus_

Über konfetti:

konfetti ist die erste Anlaufstelle für die Buchung von Kochkursen und besonderen Erlebnissen. Die Plattform arbeitet mit über 2.000 regionalen Anbietern zusammen, darunter Kochschulen, Restaurants, Wein- und Cocktailbars sowie Kreativlocations und listet mehr als 10.000 Erlebnisse, darunter über 700 verschiedene Weinproben in ganz Deutschland und Österreich.

Von regionalen Weinproben über spannende Blind Tastings bis hin zu exklusiven Winzer-Erlebnissen: konfetti macht vielfältige Weinproben einfach buchbar. Anbieter profitieren dabei von einer speziell entwickelten Software, mit der sie ihre Weinproben online verwalten, neue Zielgruppen erreichen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können ihre Leidenschaft für Wein mit den Teilnehmern zu teilen.

Über 500.000 Nutzer vertrauen bereits konfetti als Plattform für hochwertige Kurse und Erlebnisse, Tendenz steigend.

Die 30 beliebtesten Weinproben-Anbieter – Methodik:

Das Ranking basiert auf der Analyse der Buchungszahlen in der Kategorie „Weinproben & Tastings“ auf der Buchungsplattform konfetti im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 01.12.2025. Die Ermittlung der Top 30 erfolgte durch eine gewichtete Gesamtpunktzahl, die aus den Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen sowie Website-Traffic-Zahlen auf gokonfetti.com im genannten Zeitraum berechnet wurde.

Quelle: Konfetti GmbH

Pressekontakt:

Telefon: 030-754395501

E-Mail: redaktion@gokonfetti.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Konfetti GmbH

Tobias Fezer

Wrangelstr. 100

10997 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-754395501

web ..: https://gokonfetti.com

email : redaktion@gokonfetti.com

konfetti ist die erste Anlaufstelle für die Buchung von Kochkursen und besonderen Erlebnissen. Die Plattform arbeitet mit über 2.000 regionalen Anbietern zusammen, darunter Kochschulen, Restaurants, Wein- und Cocktailbars sowie Kreativlocations und listet mehr als 10.000 Erlebnisse, darunter über 1.000 verschiedene Malkurse in ganz Deutschland und Österreich.

Von Action Painting, Aquarell bis hin zu entspannenden Drink & Paint Erlebnissen: konfetti macht kreative Vielfalt einfach buchbar. Anbieter profitieren dabei von einer speziell entwickelten Software, mit der sie ihre Kurse online verwalten, neue Zielgruppen erreichen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können, um ihre Leidenschaft fürs Malen mit den Teilnehmern zu teilen.

Über 500.000 Nutzer vertrauen bereits konfetti als Plattform für hochwertige Kurse und Erlebnisse, Tendenz steigend.

Pressekontakt:

Konfetti GmbH

Herr David Wielgosz

Wrangelstr. 100

10997 Berlin

fon ..: 030-754395501

email : redaktion@gokonfetti.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Modelle-aus-Steinen.de spendet LEGO®-Steine im Wert von 999 Euro an den Schülerhort in Nüdlingen Top 30 Töpferstudios bei konfetti in Deutschland und Österreich 2025