  • Festplattenvernichtung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung

    ProCoReX Europe GmbH bietet Festplattenvernichtung in Hannover auf höchstem Sicherheitsniveau – mit zertifizierter Datenträgervernichtung und umfassender Nachweisdokumentation für Unternehmen.

    Ob kleine Betriebe oder Großkonzern: Wer seine IT-Struktur erneuert, braucht einen Partner, dem er in Sachen Datenschutz voll vertrauen kann. Die ProCoReX Europe GmbH ist Ihr Spezialist für Festplattenvernichtung in Hannover und sorgt dafür, dass sensible Unternehmensdaten auch nach der Ausmusterung von IT-Hardware sicher bleiben. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Hannover erfolgt bei ProCoReX nach DIN 66399 – damit ist eine vollständige und nachvollziehbare Datenzerstörung garantiert.
    Der Prozess beginnt mit einer persönlichen Beratung sowie der sorgfältigen Erfassung aller zu vernichtenden Datenträger. Nach einer gesicherten Abholung erfolgt die eigentliche Festplattenvernichtung in Hannover in zertifizierten Anlagen. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Hannover wird für jede Charge mit einem rechtsgültigen Vernichtungszertifikat belegt – ein unverzichtbares Dokument für interne wie externe Audits und für die eigene Unternehmens-Compliance.
    Neben der maximalen Datensicherheit achtet ProCoReX auf nachhaltige Rohstoffrückgewinnung: Nach der Festplattenvernichtung in Hannover werden alle Wertstoffe sorgfältig recycelt und Schadstoffe fachgerecht entsorgt. Dieser umweltbewusste Ansatz ist ein zusätzlicher Vorteil für Unternehmen, die ihre Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz ernst nehmen.
    Dank flexibler Termine, transparenter Kostenstruktur und lückenloser Dokumentation steht ProCoReX Europe GmbH für Festplattenvernichtung in Hannover und zertifizierte Datenträgervernichtung, auf die sich Firmen jeder Größe verlassen können.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-niedersachsen/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

