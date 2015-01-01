Festplattenvernichtung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH -Ihr Partner für zertifizierte Datenträgervernichtung

Sichere Festplattenvernichtung in Hamburg mit ProCoReX Europe GmbH: Zertifizierte Datenträgervernichtung, vollständige Nachweissicherheit und nachhaltige Ressourcenverwaltung für Ihr Unternehmen.

Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, sensible Daten auch nach Nutzungsende zuverlässig zu schützen. Die professionelle Festplattenvernichtung in Hamburg ist dabei ein entscheidender Schritt – und mit der ProCoReX Europe GmbH wird sie zum durchgängig dokumentierten Standardprozess. Von der Bedarfsanalyse über die Abholung bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Hamburg bietet ProCoReX ein lückenloses Sicherheitskonzept, das sowohl für Großunternehmen als auch den Mittelstand konzipiert ist.

Bereits die erste Projektphase legt den Grundstein für Compliance: Zu entsorgende IT-Komponenten werden erfasst und mit individuellen Nachverfolgungsnummern versehen. Nach sicherem Transport erfolgt die Festplattenvernichtung in Hamburg nach DIN 66399. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Hamburg schließt sämtliche Risiken der Datenwiederherstellung aus und wird mit einem offiziell gültigen Zertifikat belegt – essenziell für interne und externe Prüfungen.

ProCoReX Europe GmbH sichert den Prozess weiter durch nachhaltige Wertstoffströme ab: Wertvolle Metalle und Kunststoffe werden recycelt, Schadstoffe stets fachgerecht entsorgt. Zusätzlich sorgt eine persönliche Projektbetreuung dafür, dass jede Phase der Festplattenvernichtung in Hamburg für Kundinnen und Kunden individuell nachvollziehbar bleibt.

Mit ProCoReX Europe GmbH profitieren Unternehmen von einer effizienten, zertifizierten Datenträgervernichtung in Hamburg und erhöhen ganz nebenbei ihre Rechtssicherheit und Umweltverantwortung – ein echter Vorteil im digitalen Zeitalter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-hamburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-hamburg/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Installation einer 3D-fähigen Videowand auf einem Leipziger Bauareal Air T, Inc. meldet Abschluss der Übernahme von Regional Express