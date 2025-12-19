  • Installation einer 3D-fähigen Videowand auf einem Leipziger Bauareal

    28 Quadrameter-Videowand von Daylite ® in Leipzig montiert

    BildLeipzig, 19.12.2025 – Auf einem derzeit im Bau befindlichen Areal in Leipzig wurde eine 3D-fähige Videowand mit einer Fläche von 28 Quadratmetern installiert. Die Lieferung des Systems erfolgte durch die Daylite ®Informationssysteme GmbH, München. Die Montage fand während einer laufenden Bauphase statt, in der sich große Teile des umliegenden Geländes noch im Rohbau befinden.
    Dank der Kombination aus hoher Bildwiederholungsfrequenz, Auflösung und Farbtiefe ist es mit dieser Videowand möglich, 3D-Animationen auch ohne die obligatorische Brille zu erzeugen, visuelle Effekte auf höchstem Niveau.
    Die Installation erfolgte weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Am Probebetrieb nahmen Vertreter der Auftraggeber, der Projektplanung sowie ausführende Bau- und Montageteams teil. Vereinzelte Beobachtungen durch außenstehende Personen beschränkten sich auf wenige Zaungäste.
    Ungewöhnlich ist der Zeitpunkt der Montage: In vergleichbaren Projekten werden Videowände üblicherweise erst in einer späten Bauphase installiert, nachdem bauliche und technische Rahmenbedingungen vollständig abgeschlossen sind. In diesem Fall wurde die Videowand bereits deutlich früher montiert. Gründe für diese Abweichung liegen in projektspezifischen Anforderungen und sind Teil der internen Bau- und Projektplanung.
    „Mit der Fertigstellung wird Leipzig über eine bautechnische Meisterleistung von internationalem Rang verfügen, bei der Digital Signage Technik perfekt mit der natürlichen Umgebung verschmilzt. Wir freuen uns, an diesem Projekt mitwirken zu können.“, so Harald Schlorff, CEO von Daylite®.
    Der genaue Standort der Videowand im Zentrum Leipzigs, weitere technische Details sowie ihre spätere Nutzung und Einbindung in das Gesamtareal werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Eine Bekanntgabe dieser Informationen ist im Zusammenhang mit der Eröffnung des Gesamtgeländes in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen.
    Bis dahin bleibt die Videowand unscheinbarer Bestandteil eines laufenden Bauprojekts, in dem technische Komponenten parallel zu weiteren Hoch- und Ausbauarbeiten realisiert werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Daylite Informationssysteme GmbH
    Harald Schlorff
    Landsberger Straße 155
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: +40 89 64256431
    web ..: https://www.daylite.de
    email : info@daylite.de

    Über Daylite
    Die Daylite® Informationssysteme GmbH mit Sitz in München ist seit über 35 Jahren spezialisiert auf LED-Anzeigesysteme, Informationsdisplays und medientechnische Sonderlösungen. Das Unternehmen realisiert individuelle Projekte für Theater, Museen, Events, Industrie und öffentliche Einrichtungen in Deutschland und international.

    Pressekontakt:

    Daylite Informationssysteme GmbH
    Herr Harald Schlorff
    Landsberger Straße 155
    80687 München

    fon ..: +49 89 64256431
    email : info@daylite.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. LED Poster Stele mieten – Brillante Werbung mit LED Videowand bei TOP RENT
      LED Stele mieten: Freistehendes LED Poster mit 1,53mm Pixelpitch für Messe & Event - brillante Farben, schnelle Plug&Play-Installation, einzeln nutzbar oder modular zur Videowand kombinierbar....

    2. Gutscheinportal als Hilfe für Leipziger Unternehmen in der Corona-Krise
      Viele Unternehmer, Selbständige und Freiberufler in Leipzig stehen durch die Corona-Krise durch fehlende Einnahmen vor finanziellen Problemen. Ein Gutscheinportal soll helfen....

    3. ARGO stärkt den Leipziger und Dresdner Wohnungsmarkt
      Klares Bekenntnis zur Versorgung der wachsenden Nachfrage hochqualifizierter Fachkräfte nach modernem Wohnraum und konsequenter Ausrichtung auf Vermietung....

    4. Der Leipziger Auwald – Ein Nachruf ?
      NuKLA Naturschutz Fillmprokekt. Ein Lehr-, und Weiterbildungsfilm im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft...

    5. Rader Gruppe aus Leipzig meldet erfolgreichen Ankauf eines Wohnungspakets im Leipziger Norden
      Die Rader Gruppe kauft in leipzig ein Wohnungspaket von einem Berliner institutionellen Investor mit einem Projektvolumen von 1.050.000EUR und investiert 200.000EUR in die Modernisierung....

    6. Trotz Herausforderungen: Warum der Leipziger Immobilienmarkt weiterhin großes Potenzial bietet
      Es wird einen Ausblick auf die Leipziger Wohnimmobilienmarkt gegeben....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.