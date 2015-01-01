LED Poster Stele mieten – Brillante Werbung mit LED Videowand bei TOP RENT

LED Stele mieten: Freistehendes LED Poster mit 1,53mm Pixelpitch für Messe & Event – brillante Farben, schnelle Plug&Play-Installation, einzeln nutzbar oder modular zur Videowand kombinierbar.

Bei TOP RENT wird das Mieten von LED Postern zum Kinderspiel! Wir bieten Ihnen hochmoderne LED Poster Stelen, freistehende LED Videowände und Werbedisplays, die Ihre Veranstaltung oder Werbeaktion zum Hingucker machen. Mit einem ultra-feinen Pixelpitch von nur 1,53 mm bieten unsere LED Poster Displays eine herausragende Bildqualität und lebendige Farben, die Ihre Botschaft perfekt in Szene setzen.

Technische Highlights der LED Poster Stele:

Gesamtabmessung: 1920 mm (Höhe) x 640 mm (Breite)

Auflösung: 1255 Pixel x 418 Pixel

Pixelpitch: 1,53 mm (High Definition)

Flexibilität: Einzeln oder als große LED Videowand kombinierbar

Einsatzgebiete: Messen, Events, Werbung, Ladenbau, Showrooms und POS

Die LED Poster Stele von TOP RENT überzeugt nicht nur durch ihre gestochen scharfe Auflösung, sondern auch durch ihr modernes Design. Sie eignet sich perfekt für Messen, Events, Werbung und viele andere Anwendungen. Dank der modularen Bauweise lässt sich das Display individuell anpassen, ob als freistehende Werbedisplay, digitale Litfaßsäule oder interaktives Schaufensterdisplay.

Warum LED Poster und Videowände mieten?

Mit einem LED Poster von TOP RENT profitieren Sie von vielen Vorteilen:

Schneller Aufbau und Plug & Play-System

Hohe Helligkeit, auch bei Tageslicht sichtbar

Flexible Mietdauer – von tageweise bis langfristig

Rundum-Service – Lieferung, Aufbau und technische Betreuung inklusive

Aktuelle Technologie, regelmäßig gewartet und auf dem neuesten Stand

Unsere LED Displays bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:

Messen & Kongresse: Präsentieren Sie Ihre Marke mit Dynamik

Events & Galas: Beeindrucken Sie mit bewegten Bildern und Videos

Einzelhandel & Showrooms: Digitale Werbung, die verkauft

Empfangsbereiche & Lobbys: Hochwertige Darstellung Ihres Unternehmens

LED Werbedisplay mieten – einfach, flexibel, professionell

Bei TOP RENT erhalten Sie alles aus einer Hand: Beratung, Planung, Transport, Aufbau und technische Betreuung vor Ort. Unsere flexiblen Mietpakete passen sich jeder Veranstaltung an, sodass Sie genau die Lösung finden, die Sie brauchen.

Jetzt LED Poster mieten bei TOP RENT

Erleben Sie visuelle Werbung auf höchstem Niveau! Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot:

Telefon: 0234 95042070

E-Mail: info@top-rent-bochum.de

Website: www.top-rent-bochum.com

TOP RENT – Ihr Experte für LED Technik, Videowände und Eventausstattung in Deutschland.

LED Poster mieten, Werbedisplay leihen, LED Videowand freistehend buchen – alles bei TOP RENT!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TOP RENT

Herr Christian Held

Meesmannstrasse 109-111

44807 Bochum

Deutschland

fon ..: 023495042070

web ..: https://www.top-rent-bochum.com

email : info@top-rent-bochum.de

TOP RENT ist Ihr erfahrener Dienstleister für professionelle Veranstaltungstechnik in Bochum und ganz NRW. Wir bieten nicht nur die Vermietung hochwertiger Technik, sondern auf Wunsch auch einen echten Full-Service – von der ersten Beratung über die technische Planung bis hin zur Betreuung vor Ort. So erhalten Sie eine Lösung, die exakt zu Ihrem Event passt und zuverlässig funktioniert – egal ob Business-Meeting, Konferenz, Produktpräsentation, Firmenfeier oder Live-Veranstaltung.

Unser Leistungsportfolio deckt alle zentralen Bereiche moderner Eventtechnik ab: Tontechnik für klare Sprachverständlichkeit und satten Sound, Lichttechnik für Atmosphäre, Bühnenwirkung und professionelle Ausleuchtung sowie Konferenztechnik für hybride und klassische Tagungsformate. Für internationale Veranstaltungen stellen wir außerdem Dolmetschertechnik bereit – inklusive passender Empfänger-/Senderlösungen und Zubehör. Wenn es visuell beeindruckend werden soll, liefern wir LED-Wände in unterschiedlichen Größen und Konfigurationen – ideal für Präsentationen, Branding, Livestreams oder dynamische Inhalte.

Ergänzend bieten wir passendes Präsentations- und Moderationsequipment für Workshops, Schulungen und Tagungen: Pinnwand, Metaplanwand, Posterwand, Stellwand, Flipchart und Whiteboard – inklusive Zubehör auf Wunsch. Damit schaffen Sie die perfekte Grundlage für interaktive Formate, strukturierte Meetings und kreative Gruppenarbeit.

Damit am Ende alles wie aus einem Guss wirkt, erhalten Sie bei TOP RENT neben der Technik auch passende Mietmöbel – beispielsweise für Bühne, Empfang, Backstage oder Lounge-Bereiche. Wir kümmern uns um Logistik, Aufbau, Verkabelung, Einrichtung und Soundcheck, begleiten Ihre Veranstaltung mit technischem Personal und sorgen im Hintergrund dafür, dass alles reibungslos läuft. Nach dem Event übernehmen wir selbstverständlich den Abbau und Rücktransport.

TOP RENT steht für zuverlässige Abläufe, modernes Equipment, saubere Umsetzung und persönliche Betreuung. Unser Anspruch: Technik, die nicht im Weg steht – sondern Ihre Veranstaltung sichtbar und hörbar besser macht.

Pressekontakt:

TOP RENT

Herr Christian Held

Meesmannstrasse 109-111

44807 Bochum

fon ..: 023495042070

email : held@top-rent-bochum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LED Wand mobil mieten – 135 Zoll Full-HD LED Screen im Transportcase bei TOP RENT as Easy as That als „Leading Pioneer in Sustainable Household Care 2025“ ausgezeichnet