Ausgezeichnete Personalberatung: Silke Kleinfelder als Unternehmerin der Zukunft geehrt

Silke Kleinfelder wurde als „Unternehmerin der Zukunft 2025“ ausgezeichnet. Mit ihren Personalberatungen verbindet sie Executive Search, digitale Expertise und moderne Führung.

München, 21.11.2025: Silke Kleinfelder, Gründerin und Inhaberin der beiden spezialisierten Personalberatungen SK Solution Consulting und Next Level Leader, wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) mit dem Siegel „Unternehmerin der Zukunft 2025“ ausgezeichnet. Damit zählt sie offiziell zu den führenden Unternehmerpersönlichkeiten, die als produktiv, engagiert und zukunftsfähig bewertet wurden.

Mit SK Solution Consulting, der Personalberatung für die digitale Wirtschaft, unterstützt Silke Kleinfelder Unternehmen bei der gezielten Rekrutierung digitaler Fachkräfte in den Bereichen Online-Marketing, Data Science und E-Commerce. Ihre zweite Beratung, Next Level Leader, vermittelt moderne Führungspersönlichkeiten, die durch Werteorientierung, Authentizität und unternehmerisches Denken überzeugen – branchenübergreifend und mit einem klaren Fokus auf Führung der neuen Zeit.

„Die Auszeichnung zur ,Unternehmerin der Zukunft‘ ist für mich nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine Bestätigung meines Weges“, sagt Silke Kleinfelder. „Wir leben in einer Zeit des Wandels, in der Unternehmen mehr denn je auf Menschen angewiesen sind, die nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit Haltung führen. Genau dafür stehen meine beiden Beratungen.“

Das verliehene Siegel „Unternehmer:in der Zukunft“ würdigt Persönlichkeiten, die aktuelle Herausforderungen wie den Fachkräftemangel proaktiv anpacken und dabei nachhaltige, mitarbeiterorientierte und zukunftsfähige Lösungen entwickeln. Unternehmen, die dieses Siegel tragen, gelten als Vorbilder für produktives, kluges und verantwortungsvolles Unternehmertum.

Über SK Solution Consulting –

SK Solution Consulting ist eine spezialisierte Personalberatung für digitale Fach- und Führungskräfte. Der Fokus liegt auf der gezielten Vermittlung in den Bereichen Online-Marketing, Data Science und E-Commerce. Die Beratung hilft Unternehmen, digitale Vakanzen mit genau den Talenten zu besetzen, die nachhaltigen Erfolg sichern.

Über Next Level Leader

Next Level Leader ist die Personalberatung für Führung der neuen Zeit. Sie unterstützt Unternehmen dabei, zukunftsorientierte Führungskräfte zu finden, die durch moderne Werte, Empathie und strategischen Weitblick überzeugen. Die Beratung arbeitet branchenübergreifend und steht für ein neues Verständnis von Leadership.

