„Innere Führung in 55 Essays“ – ein Impulsgeber für moderne Führungskräfte und Selbstführung

Mit dem Buch „Innere Führung in 55 Essays“ zeigt Silke Kleinfelder: Wahre Führung beginnt innen – mit Mut zur Ehrlichkeit, Tiefe und Selbstverantwortung

München, der 28.04.2025 – In einer Welt voller Komplexität, Tempo und Erwartungen wird eine Fähigkeit immer bedeutsamer: sich selbst zu führen – mit Klarheit, Ruhe und innerer Stimmigkeit. Mit ihrem neuen Buch „Innere Führung in 55 Essays – Klar denken. Stimmig entscheiden. Authentisch leben“ legt Unternehmerin und Autorin Silke Kleinfelder ein ebenso prägnantes wie tiefgehendes Werk vor, das Führung neu denkt: als innere Haltung und bewusste Entscheidung.

In 55 eigenständigen Essays beleuchtet Silke Kleinfelder die Kunst, Entscheidungen nicht nur klug, sondern auch ehrlich zu treffen. Ihre Texte holen rational denkende Leser:innen ab und führen sie sanft in eine neue Tiefe der Selbstwahrnehmung. Statt klassischer Anleitungen oder Methoden bietet das Buch Resonanz und Orientierung – für alle, die Verantwortung tragen: im Beruf, im Alltag, im eigenen Leben.

_“Gute Führung beginnt innen. Echte Entscheidungen brauchen Verbindung. Und Authentizität ist keine Schwäche – sondern Stärke“,_ so Silke Kleinfelder. Ihre Essays sind kompakte, kraftvolle Impulse, die bewusst ohne Inhaltsverzeichnis auskommen: Die Leser:innen sind eingeladen, das Buch chronologisch oder intuitiv zu lesen – dort, wo sie ein Titel besonders anspricht.

„Innere Führung in 55 Essays“ richtet sich an Geschäftsführer:innen, Führungskräfte, Unternehmer:innen und Persönlichkeiten, die auf der Suche nach neuer Klarheit und echter Verbindung sind. Es ist ein wertvoller Begleiter für Personalentwickler, Coaches sowie für Fachmedien in den Bereichen Wirtschaft, Werbung, Leadership und Persönlichkeitsentwicklung.

Über die Autorin:

Silke Kleinfelder ist Unternehmerin, systemische Coachin, Autorin und Gründerin der spezialisierten Personalberatungen Next Level Leader für Führungskräfte der neuen Zeit und SK Solution Consulting Personalberatung für die digitale Wirtschaft. Sie begleitet Unternehmen dabei, die richtigen Führungspersönlichkeiten zu finden – nicht nur fachlich, sondern auch menschlich passend und mit einem tiefen Verständnis für moderne Leadership-Kultur. Ihre Leidenschaft gilt der Weiterentwicklung authentischer Führungskompetenz als Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit:

„Innere Führung in 55 Essays – Klar denken. Stimmig entscheiden. Authentisch leben“ – jetzt erhältlich bei Amazon: https://www.amazon.de/F%C3%BChrung-Essays-denken-entscheiden-Authentisch/dp/B0F3X6NM61

