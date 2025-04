Stationäre Batteriespeicher im Fokus – PLAN-B NET ZERO startet Ausbau klimafreundlicher Energiesysteme

Die PLAN-B NET ZERO AG gründet die BESS GmbH und erschließt damit gezielt das Zukunftsfeld stationärer Batteriespeicheranlagen (BESS) zur flexiblen und nachhaltigen Energieversorgung.

Mit der Gründung der PLAN-B NET ZERO BESS GmbH baut die PLAN-B NET ZERO AG ihre Unternehmensgruppe gezielt aus und erschließt ein weiteres zukunftsweisendes Geschäftsfeld im Bereich der stationären Batteriespeicheranlagen (Battery Energy Storage Systems). Die neue Gesellschaft markiert einen bedeutenden strategischen Schritt für das Unternehmen und unterstreicht dessen Engagement für eine flexible, resiliente und klimafreundliche Energieversorgung.

Fundament einer nachhaltigen Stromversorgung

Batteriespeicher gelten als unverzichtbarer Baustein der Energiewende. Sie ermöglichen die Zwischenspeicherung von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilisierung sowie zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energie. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch hohe Flexibilität, Umweltverträglichkeit und Skalierbarkeit aus.

Speicherlösungen im Fokus

PLAN-B NET ZERO plant, in den kommenden Monaten gemeinsam mit ausgewählten Technologiepartnern und Projektentwicklern schlüsselfertige Batteriespeicheranlagen zu errichten oder zu erwerben und zu betreiben. Der Fokus liegt zunächst auf der DACH-Region, mittelfristig sollen jedoch auch weitere europäische Märkte erschlossen werden. Mit der Gründung der PLAN-B NET ZERO BESS GmbH positioniert sich das Unternehmen als aktiver Betreiber im wachsenden Markt für Großspeicherlösungen und schafft die organisatorische Basis für die Realisierung zukünftiger Projekte.

_“Die Energiewende erfordert flexible und skalierbare Speicherlösungen. Mit unserem Engagement im Bereich Batteriespeicher möchten wir nicht nur zur Netzstabilität beitragen, sondern auch die wirtschaftliche Nutzung erneuerbarer Energien fördern“_, erklärt Bradley Mundt, Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO.

Großspeicher auf Wachstumskurs

Der Markt für netzdienliche Batteriespeicher wächst rasant. Laut einer Analyse des Beratungsunternehmens Enervis im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) könnte die Kapazität von Großspeichern allein in Deutschland bis 2026 auf bis zu sieben Gigawattstunden steigen – das entspricht einer Verfünffachung der heutigen Speicherkapazität. Dabei wird für Deutschland mit einem Gesamtbedarf von 100 Gigawattstunden gerechnet.

Ein starkes Signal für die Energiewende

PLAN-B NET ZERO sieht in der Kombination aus technologischem Fortschritt, regulatorischen Impulsen und wachsendem Bedarf eine klare Chance, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Speicherlösungen voranzutreiben. Mit der PLAN-B NET ZERO BESS GmbH als Plattform für künftige Projekte plant das Unternehmen, seine Aktivitäten in diesem Bereich kontinuierlich auszubauen, um einen langfristigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende und zur Versorgungssicherheit zu leisten.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

