Vertrieb trifft Vision: 5. PLAN-B NET ZERO Vertriebssummit setzt starke Impulse

Der PLAN-B NET ZERO Vertriebssummit 2025 setzte in Berlin Impulse für autonome Energieversorgung, KI im Vertrieb und PLAN-B als moderne Lifestyle-Marke.

Zukunft gestalten beginnt mit starken Ideen – und Menschen, die sie teilen.

Beim 5. PLAN-B NET ZERO Vertriebssummit am 22. und 23. März 2025 brachte das schnell wachsende Greentech-Unternehmen in Berlin Vertriebspartner*innen, Kolleg*innen und Branchenexpert*innen zusammen, um die Weichen für ein neues Kapitel zu stellen: mit frischen Impulsen zum Aufbau einer energieautarken Zukunft durch moderne Speichersysteme, CO?-neutrale Stromversorgung und Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor.

Vertriebschef Mirko Scheffler unterstrich in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung innovativer Vertriebsstrategien für das Unternehmenswachstum und die Notwendigkeit einer klaren Vision in einem sich schnell wandelnden Markt. Ein Highlight des Vertriebssummits war die Podiumsdiskussion mit den Beiratsmitgliedern Dr. Sylke Piéch, Dr. Johann Wohlfarter und Ewald Schmutz, die gemeinsam mit CEO Bradley Mundt spannende Einblicke in die nächsten strategischen Schritte von PLAN-B NET ZERO und ihre persönliche Motivation gaben. Ihr Fazit: Die intelligente Verbindung von Technologie, Finanzierung und starken Partnerschaften ist der Schlüssel zur Energiewende.

Hochkarätige Gastredner und interaktive Workshops

Zusätzlich sorgten hochkarätige Gastredner wie André Homulenko, Dirk Stöcker und Timm Rotter für wertvolle Impulse und frische Perspektiven. André Homulenko gab einen aufschlussreichen Blick in die Zukunft und beleuchtete Trends, die die nachhaltige Energiewirtschaft in den kommenden Jahren bestimmen werden. Außerdem erklärte er anschaulich, warum er PLAN-B auch in der aktuellen weltpolitischen und weltökonomischen Lage für hervorragend aufgestellt hält. Dirk Stöcker rundete den Vertriebssummit mit einem interaktiven Workshop ab, der Klarheit, Fokus und Motivation in den Mittelpunkt stellte und aufzeigte, wie der Vertrieb proaktiver und lösungsorientierter agieren kann.

Vorstellung der PLAN-B-KI Academy

Die Vorstellung der neuen PLAN-B-KI Academy für interne Mitarbeiter*innen und Vertriebspartner*innen durch ihren „Vater“ Timm Rotter von der Münchener Agentur Disruptive war ein weiteres Highlight des Vertriebssummits. Diese Plattform steht allen Mitarbeiter*innen zur Verfügung und bildet einen wichtigen Baustein beim weiteren Ausbau des KI-Fokus von PLAN-B NET ZERO. Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz bringt zahlreiche Vorteile mit sich, darunter:

* Effizienzsteigerung: Automatisierung von Prozessen im Unternehmen und Reduzierung des Zeitaufwands und der Kosten

* Datengetriebene Entscheidungsfindung: KI liefert fundierte Analysen und Prognosen für strategische Entscheidungen

* Personalisierung und Kundenbindung: Durch intelligente Systeme können Angebote und Services gezielt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden

* Perfektionierung diverser Steuerungssoftware im Umfeld von Energieerzeugung, Energieversorgung und Energiehandel

PLAN-B NET ZERO als moderne Lifestyle-Marke

Darüber hinaus zeigte das Unternehmen eindrucksvoll, wie PLAN-B NET ZERO sich als moderne Lifestyle-Marke positioniert: CTO Steven Rohner präsentierte die hauseigene App sowie die vollständig intern entwickelten digitalen Lösungen, die von der unternehmenseigenen IT-Abteilung realisiert werden. Mit KI-gestütztem Kundenservice und intelligentem Datenmanagement schafft das Unternehmen die technologische Basis, um schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können. Ein derzeit laufendes Rebranding soll PLAN-B NET ZERO zudem ein noch klareres Profil verleihen und darüber hinaus zeigen, wie sich das Unternehmen eindrucksvoll als moderne Lifestyle-Marke positioniert.

Einhelliges Fazit aller Teilnehmer*innen

Der erste PLAN-B NET ZERO Vertriebssummit 2025 war somit nicht nur ein Ort des Wissensaustauschs, sondern ein kraftvolles Zeichen für Aufbruch, Wandel und die gemeinsame Mission: eine klimaneutrale Zukunft.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO?-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

