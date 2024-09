PLAN-B NET ZERO gründet PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH: Fokus auf grünen Wasserstoff und E-Methanol

PBNZ-Ausgründung für grünen Wasserstoff

Zug/Mühlheim, 25. September 2024: Startschuss für die PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH und noch mehr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit. Das neue Tochterunternehmen des Schweizer Green-Tech Start-Ups wird sich auf die Entwicklung innovativer Projekte und Joint Ventures in den Bereichen grüner Wasserstoff und E-Methanol konzentrieren. Die PLAN-B NET ZERO AG erschließt damit ein weiteres Geschäftsfeld und treibt ihr Wachstum voran.

Grüner Wasserstoff und E-Methanol gelten als Schlüsseltechnologie für die klimafreundliche Energieversorgung der Zukunft. Mit ihrem Potenzial zur erheblichen Reduzierung von CO?-Emissionen in der Industrie, im Verkehr und in der Energieerzeugung nehmen Grüner Wasserstoff und E-Methanol zentrale Rollen in der globalen Energiewende ein. Insbesondere dort, wo batterieelektrische Antrieb herkömmliche Verbrennungsmotoren nicht oder nur schwer ersetzen können, wie z.B. im Schwerlastverkehr, der Schifffahrt und der Luftfahrtbranche. Ein großer Vorteil besonders für E-Methanol liegt dabei ein der Nutzbarkeit vorhandener Infrastruktur.

„Die Gründung der PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH ist für uns ein bedeutender Schritt für die Entwicklung und unsere Visionen bei PLAN-B NET ZERO. Grüner Wasserstoff und E-Methanol bieten eine enorme Chance, die Dekarbonisierung in verschiedenen Sektoren voranzutreiben, die bisher schwer oder überhaupt nicht zu dekarbonisieren waren. Wir sehen hier ein riesiges Potenzial und freuen uns, in diese wichtige Zukunftstechnologie und in ambitionierte Teams zu investieren,“ erklärt Bradley Mundt, Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO.

Mit der Gründung der PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH positioniert sich PLAN-B NET ZERO als wichtiger Akteur im schnell wachsenden Markt für Grünen Wasserstoff und E-Methanol. Die Vision des Unternehmens ist es, durch herausragende Projekte eine zentrale Rolle bei der Transformation der Energieversorgung zu spielen. Die PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH plant neben eigenen Projekten insbesondere auch diverse Joint Ventures mit nationalen und internationalen Partnern. Ziel ist es, durch strategische Kooperationen Synergien zu schaffen, um die meist langwierigen Wasserstoffprojekte erfolgreich umzusetzen, zu skalieren und weiter auszubauen. Gleichzeitig sollen die Partnerschaften auf die schnellere Entwicklung von technologiegetriebenen Projekten einzahlen.

Im Fokus stehen dabei unter anderem transformative Ansätze in der Energieerzeugung und -speicherung. Durch die (Weiter-)Entwicklung neuer Wasserstoffprojekte will das Unternehmen einen signifikanten Beitrag zur langfristigen Sicherstellung einer klimaneutralen Energieversorgung und zur Förderung von erneuerbaren Energien aller Art, insbesondere von wasserstoff-basierten grünen Energieträgern, einer Methanol-Ökonomie und des CO2-Recyclings leisten.

„Unsere Investitionen in die Bereiche grüner Wasserstoff und E-Methanol sind ein wichtiger Teil unserer Strategie, den Übergang zu einer wirklich nachhaltigen Energieversorgung zu beschleunigen. Dafür benötigen wir alle Arten Erneuerbarer Energien. Unsere Ambitionen gehen dabei über das hinaus, was heute möglich ist. Wir wollen helfen, die Energiewirtschaft transformieren und sehen grünen Wasserstoff und E-Methanol als Schlüssellösungen für eine klimaneutrale Zukunft,“ so Mundt abschließend.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

