Führungswechsel: Gründer Bradley Mundt wird neuer CEO

Bradley Mundt wird neuer CEO von PLAN-B NET ZERO

Zug/Mühlheim, 02.September 2024: PLAN-B NET ZERO hat eine wesentliche Veränderung in seiner Führungsetage angekündigt. Bradley Mundt, Gründer und bisheriger Head of Strategy, wird ab 15. September 2024 die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernehmen. Zusätzlich zieht Mundt in den Verwaltungsrat ein und übernimmt dessen Vorsitz.

Diese Entscheidung wurde durch die Bitten zahlreicher maßgeblicher Investoren forciert, die sich eine stärkere operative Führung durch den Gründer des Unternehmens wünschen. Sie haben großes Vertrauen in die Vision und die Führungskompetenzen von Mundt und glauben an seine Fähigkeit, das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Bradley Mundt gründete PLAN-B NET ZERO im Frühjahr 2023 und hat seitdem als Head of Strategy die strategische Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich beeinflusst. Mit seiner jetzigen Ernennung zum CEO und der folgenden Berufung zum Präsidenten des Verwaltungsrats wird Mundt eine noch zentralere Rolle für die Weiterentwicklung und das Wachstum der Unternehmensgruppe einnehmen.

„Nach der Gründung der PLAN-B NET ZERO habe ich ganz bewusst zunächst ein erfahrenes Management eingesetzt und bin in der zweiten Reihe geblieben. Ich bin jung, wollte Zeit zum Lernen und um mich zu entwickeln. Jetzt fühle ich mich reif, die CEO-Position auch auszufüllen,“ erklärt Bradley Mundt.

Ewald Schmutz, der bisherige Präsident des Verwaltungsrats, wird PLAN-B NET ZERO weiterhin in beratender Funktion unterstützen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem wertvollen Netzwerk bleibt Schmutz dem Unternehmen eng verbunden und wird es in seiner zukünftigen Entwicklung begleiten.

„Es war mir eine Ehre, PLAN-B NET ZERO als Präsident des Verwaltungsrats zu führen. Ich freue mich darauf, Bradley Mundt auch weiterhin bei der Umsetzung seiner Vision zu unterstützen,“ so Ewald Schmutz. „Und ich freue mich, endlich etwas mehr Zeit für meine Enkelkinder zu haben“, fügt Schmutz mit einem Schmunzeln hinzu.

Unter der Leitung von Bradley Mundt wird PLAN-B NET ZERO den Fokus auch weiterhin auf nachhaltiges Wachstum und den weiteren Ausbau der Wertschöpfungskette legen. Im Mittelpunkt steht jetzt aber besonders die nächste Finanzierungsrunde.

„Ich freue mich darauf, PLAN-B NET ZERO in die nächste Wachstumsphase zu führen und gemeinsam mit meinem Team die Energiewende weiter voranzutreiben,“ betont Bradley Mundt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PLAN-B NET ZERO AG

Herr Maximilian Koch

Gubelstrasse 12

6300 Zug

Schweiz

fon ..: +41 41 52 076 92

web ..: https://planbnetzero.com/

email : presse@planbnetzero.com

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

Pressekontakt:

PLAN-B NET ZERO AG

Herr Maximilian Koch

Gubelstrasse 12

6300 Zug

fon ..: +41 41 52 076 92

email : presse@planbnetzero.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silberpreis vor Explosion! Saugt Samsung´s neue Batterie den Markt leer! Jetzt in investieren und abkassieren! Niobium: Globe Metals & Mining vor Offtake mit europäischem Legierungsspezialisten