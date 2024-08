Führungswechsel bei parcelLab: Tech-Veteran Giles Whiting wird neuer CEO

parcelLab, Spezialist für Post-Purchase Customer Experience zündet die nächste Wachstumsstufe: Als neuer CEO wird der US-Tech-Veteran Giles Whiting den Ausbau des USA-Geschäfts vorantreiben.

München, 05.08.2024. parcelLab, eine der führenden Plattformen für Post-Purchase Customer Experience, beruft Giles Whiting zum neuen CEO. Seit Giles Anfang des Jahres die Rolle des President übernommen hat, spielt er bei der Führung des Unternehmens eine entscheidende Rolle. Tobias Buxhoidt, Executive Chairman und Chief Innovation Officer von parcelLab, erklärt: „Wir sind in diesem Jahr mit einem Team von 200 Kolleginnen und Kollegen und einer Liste namhafter Kunden enorm gewachsen. In den USA betreuen wir Marken wie True Classic, YETI oder Chico’s. In der EU arbeiten wir mit Kunden wie John Lewis, H&M, Farfetch oder Bose. Auch für die Zukunft haben wir sehr ehrgeizige Wachstumspläne und ich könnte mir niemanden Besseres als Giles vorstellen, um dieses Geschäft weiter auszubauen.“

Mit seiner Software-Lösung für hochdifferenzierte Post-Purchase-Erlebnisse unterstützt parcelLab Marken und beim Wachstum und bei der Kundenbindung. „Da künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen der Verbraucher im E-Commerce weiter verändert, bieten wir innovative Funktionen wie Returns Forecast und Trending Late, ein KI-gestütztes Tool für das Management von Liefererwartungen, um diese Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen“, so Buxhoidt weiter. „Giles wird parcelLab mit diesen und kommenden Innovationen in die nächste Wachstumsphase führen.“

Whiting war zuletzt Managing Director und COO bei Forsta (übernommen von Press Ganey), einer Plattform für Experience- und Research-Technologies. Dort leitete er die Bereiche Vertrieb, Kundenerfolg, globale Operationen und strategische Initiativen. Er war auch als Operating Advisor beim Technologie-Investor Verdane tätig, wo er sich auf die Verbesserung der operativen Effizienz und die Verfeinerung von Go-to-Market-Strategien im gesamten Investmentportfolio des Unternehmens konzentrierte. Vor seinem Wechsel zu Verdane war er General Manager bei Medallia, wo er den EMEA-Abteilung des Unternehmens leitete, sowie President und CEO bei Percepta und Chief of Staff sowie Head of Product bei TTEC.

Withing begann seine Karriere als Physiker bei der US-Luftwaffe und arbeitete anschließend als Berater bei McKinsey & Company. Buxhoidt sagt: „Wenn Giles die CEO-Verantwortung übernimmt, kann ich mich auf das konzentrieren, worum es bei parcelLab schon immer ging: Innovation und Zukunftsfähigkeit. Das belegt auch die Anerkennung von parcelLab als Global Leader im „G2 Summer 2024 Report“ in drei PPX-Kategorien. Als Executive Chairman und Chief Innovation Officer werde ich mich auf zukünftige Produkt- und Marktinnovationen sowie die Pflege der Beziehungen zu wichtigen Kunden und Partnern konzentrieren – unser nicht ganz so geheimes Erfolgsrezept.“

Whiting kommentiert: „Tobias, Anton und Julian haben ein außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut, dessen Engagement für Produktqualität und Marktinnovation in der Branche seinesgleichen sucht. Ich freue mich, diesem talentierten Team beizutreten, während wir in eine neue Phase eintreten, in der wir den Einzelhandel und Post-Purchase-Erlebnisse neu definieren. Ich werde mit Tobias und dem Führungsteam zusammenarbeiten, um weiterhin Innovationen voranzutreiben und globale Marken dabei zu unterstützen, ihren Umsatz zu steigern, Betriebskosten zu senken und das Kundenerlebnis zu optimieren.“

Über parcelLab

parcelLab ist ein globaler Anbieter von Post-Purchase-Software. Die Plattform von parcelLab verwandelt Daten, die an unterschiedlichen Stellen im Versandprozess anfallen, automatisiert in personalisierte, gebrandete Nachrichten.

Mithilfe von parcelLab machen Brands den Paketversand zum echten Kundenerlebnis und steigern so ihren Umsatz.

Mehr als 700 Marken, darunter IKEA, Chico’s, H&M und Yeti, vertrauen auf unsere Plattform. Wir gestalten aktiv das Post-Purchase-Erlebnis in 175 Ländern und verfolgen die Versanddaten von mehr als 350 Transportunternehmen weltweit.

www.parcellab.com/de

