Glänzend grün: Innovative Edelmetallabscheidung für die Energiewende

Zukünftig soll Wasserstoff vor allem mittels Wasserelektrolyse produziert werden. Im Rahmen ihrer Durchführbarkeitsstudie konzentriert sich die OrelTech GmbH auf die Erprobung eines neuen Verfahrens.

Im Rahmen ihrer Durchführbarkeitsstudie „PROCOAT“ konzentriert sich die OrelTech GmbH mit ihrer ATMOcoat-Sparte für Renewable Energy Coatings auf die Erprobung eines neu entwickelten Verfahrens zur Edelmetallabscheidung für die Fertigung von Schlüsselkomponenten von PEM-Elektrolyseuren. Das proprietäre Ambient Rapid Metallization-Verfahren (ARM) verspricht, die Edelmetalleffizienz von weniger als 60% auf über 95% gegenüber etablierten Verfahren wie Physical Vapor Deposition (PVD) zu erhöhen. Die ATMOcoat wird für die Umsetzung des Projekts „PROCOAT“ durch eine Förderung von 70.000 Euro aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) unterstützt.

Powering Tomorrow: Wasserstoff-Innovationen von Produktion bis Anwendung

Entlang der Wertschöpfungskette Wasserstoff werden – von der Produktion über den Transport, die Speicherung und Aufbereitung bis hin zur Anwendung – unterschiedliche Technologien benötigt. Diese sind ein Schlüssel zur Realisierung des Potenzials von Wasserstoff bei der Transformation zu einer CO2-neutralen Wirtschaft. Gleichzeitig bieten sie Chancen für industrielle Wertschöpfung und die Erschließung neuer Exportmärkte.

Zukünftig soll Wasserstoff vor allem mittels Wasserelektrolyse produziert werden. Technologien und Methoden zur Herstellung von Komponenten zur Wasserstoff-Elektrolyse mit besserer Leistung und/oder geringeren Kosten – und mit geringerem Verbrauch von knappen Metallen – stellen bereits jetzt und auch in Zukunft einen wesentlichen Bereich der Forschung und Entwicklung dar.

Neues Verfahren soll Edelmetallabscheidung in der Wasserstoffindustrie revolutionieren

Ziel der Durchführbarkeitsstudie „PROCOAT“ ist es, das von ATMOcoat und OrelTech neu entwickelte, patentierte Ambient Rapid Metallization-Verfahren (ARM) zur Edelmetallabscheidung in seiner Eignung für die Entwicklung von Schlüsselkomponenten von PEM-Elektrolyseur-Stacks zu bewerten. Die ARM-Technologie ermöglicht es, Oberflächenmetallisierungen in einem einzigen Produktionsschritt, bei Atmosphärendruck (d.h. ohne Vakuum), und wie bei Druckverfahren nur partiell durchzuführen. Im Fokus des Projekts steht die elektrochemische Charakterisierung von platinbeschichteten Transportmembranen – ein wesentlicher Bestandteil jeder PEM-Zelle im Vergleich zu Benchmark-Komponenten. Weitere untersuchte Themen sind die Gold- und Platin-Beschichtung von Bipolarplatten sowie die direkte Abscheidung von katalytischen Metallen auf der Zellmembran. Somit schafft das Projekt die Voraussetzung für ein breites Spektrum an Verbesserungen der Edelmetalleffizienz in der grünen Wasserstoffherstellung.

Die Idee zum Projekt „PROCOAT“ ist in Zusammenarbeit mit der IWS GmbH entstanden, die als Netzwerkmanagementeinrichtung über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert wird. Im Rahmen von Innovationsnetzwerken werden die Partner:innen aktiv bei der Realisierung von F&E-Projekten sowie der Sicherstellung der Finanzierung unterstützt. Die IWS GmbH übernimmt hierbei auch das Antragsmanagement der F&E-Projekte und begleitet die Mitglieder intensiv bei der Entwicklung neuer Technologien.

_Weitere Informationen finden Sie unter __www.iws-nord.de_

Projektpartner „PROCOAT“:

ATMOcoat | Berlin | Eine Marke der OrelTech GmbH

