Grün und digital – Schaltanlage SM AirSeT wird kommerziell angeboten

Neue Mittelspannungs-Schaltanlage von Schneider Electric arbeitet mit reiner Luft und Vakuumunterbrechung

Schneider Electric, einer der führenden Anbieter bei der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat die kommerzielle Verfügbarkeit seiner neuen grünen und digitalen Mittelspannungs-Schaltanlagenreihe auf der Hannover Messe 2021 bekannt gegeben. SM AirSeT ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, denn anstelle von SF6 verwendet sie reine Luft für Isolierung und Vakuumschaltung. Zudem ermöglicht die innovative Technik Anwendern, die digitalen Funktionen voll auszuschöpfen und so den Wert von Daten umfänglich zu erschließen. Die neue Technologie ist damit die ökologischere Version der SM6, einer der global beliebtesten klassischen Produktreihen von Schneider Electric für die sekundäre elektrische Energieverteilung.

2019 hat Schneider Electric seine neue Kombination aus innovativer Shunt-Vakuum-Schaltung (oder Shunt Vacuum Interruption SVI-Technologie) und reiner Luftisolierung erstmals vorgestellt. Seitdem hat der Tech-Konzern zahlreiche erfolgreiche Pilotprojekte der SF6-freien Mittelspannungsbaureihe sowohl bei Versorgungsunternehmen als auch bei Stromnetzen für gewerbliche und industrielle Anwendungen realisiert. Konzipiert für den Markt der sekundären elektrischen Energieverteilung, ist die neue grüne und digitale Schaltanlage nun in mehreren Regionen in Asien und Europa verfügbar. Das Unternehmen rechnet nach dem kommerziellen Launch mit einem genauso hohen Interesse wie in der Pilotphase. Denn die Kombination aus Shunt-Vakuum-Schaltung und reiner Luftisolierung vermeidet nicht nur den Einsatz von SF6, sie behält darüber hinaus die Vorteile der traditionellen SF6-basierten Geräte bei, beispielsweise den kompakten Platzbedarf sowie die bewährte Betriebsart. Zudem bietet die neue SM AirSeT-Schaltanlage eine SF6-freie Sicherungs-Lasttrennerkombination, die besonders im Gebäudebereich eingesetzt wird.

Luft ist das beste Gas

„Wir bei Schneider Electric glauben, dass Luft das beste Gas ist“, sagt Frederic Godemel, Executive Vice President of Power Systems bei Schneider Electric. „Jetzt, wo unsere grünen und digitalen SF6-freien Schaltanlagen auf dem Markt kommen, können wir die eigentliche Arbeit der Dekarbonisierung beschleunigen. Wenn Menschen an grüne Energie denken, liegt der Fokus auf der Erzeugung oder dem Verbrauch. Und die SM AirSeT passt genau in den operativen Bereich zwischen die Beiden – hier können wir große ökologische Verbesserungen für den Geschäftsbetrieb erzielen.“

Schneider Electric kann auf erfolgreiche Pilotprojekte seiner neuen SF6-freien Mittelspannungs-Schaltanlage bei zahlreichen Energieversorgern verweisen, darunter GreenAlp in Frankreich, EEC Engie in Neukaledonien oder E.ON in Schweden. Seit kurzem zählen auch Renault in Frankreich sowie weitere Betreiber industrieller Stromnetze zu den überzeugten Kunden.

Die Zukunft ist grün und digital

Das kommerzielle Debüt von SM AirSeT ist ein Meilenstein auf Schneider Electrics Roadmap in Richtung einer SF6-freien Zukunft. Als Alternative zu seinen auf SF6-basierenden Geräten baut das Unternehmen systematisch ein komplettes Portfolio an grünen Alternativen auf. Dabei stehen auch neue nachhaltige Angebote im Fokus, die sich vor allem an Kunden mit energieintensiven Anwendungen richten. So hat Schneider Electric in China bereits sein GM AirSeT-Angebot auf den Markt gebracht, eine primäre Mittelspannungs-Schaltanlage und Schwestertechnologie der neuen SM AirSeT.

Über die Umweltvorteile hinaus und unabhängig von spezifischen Angeboten, betont das Unternehmen die Bedeutung der zahlreichen digitalen Technologien, mit denen seine neuen Schaltanlagen ausgestattet werden können. So umfasst die nativ digitale SM AirSeT-Schaltanlage beispielsweise zustandsorientierte Wartungsfunktionen. Diese leiten die Daten von ihren Sensoren sowohl an lokale Feldtools/Apps als auch an hochentwickelte Analysetools weiter. Eingebettet in die ganzheitliche Systemarchitektur EcoStruxure von Schneider Electric wird die gesamte Geräteplattform nativ digital und verbessert dank der Möglichkeit zum cloudbasiertem Datenaustausch die Effizienz und Sicherheit des Betriebs.

Lob aus der Branche und von höchster Stelle

Bereits 2020 wurde die neue Schaltanlage SM AirSeT von Schneider Electric von der Hannover Messe mit dem Industrial Energy Efficiency Award ausgezeichnet und damit das herausragende Engagement von Schneider Electric bei der Investition in und Anwendung von energieeffizienten Lösungen gewürdigt. In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen EUPD Research wurde der Preis von der Deutschen Messe im Rahmen der Hannover Messe Digital Days verliehen. Bei der Auswahl des Preisträgers berücksichtigte die Jury den Innovationsgrad, den Beitrag zur Effizienz, den wirtschaftlichen Nutzen und die sozialen Nachhaltigkeitsmerkmale.

SM AirSeT wurde auch für einen weiteren Industriepreis der Deutschen Messe 2020, den HERMES Award, nominiert und kam dort unter die drei Finalisten. Diese Anerkennungen reihen sich in die Liste weiterer wichtiger Industriepreise ein, die für SF6-freie Schaltanlagen vergeben wurden, darunter ein IF Design Award, ein enerTIC Award für das Projekt mit E.ON und ein Top 10 Innovation Award des Innovation for Cool Earth Forums.

