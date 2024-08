Nachhaltigkeit trifft Effizienz – Energy Sharing als Lösung: PLAN-B NET ZERO launcht Mieterstromkonzept

Energy Sharing als effiziente Lösung

Zug/Mühlheim, 27. August 2024: PLAN-B NET ZERO hat ein neues Mieterstromkonzept entwickelt, das Vermietern und Mietern eine nachhaltige und effiziente Lösung für die Nutzung von Solarenergie bietet. Dieses Konzept adressiert die Schwächen der traditionellen EEG-Mieterstromregelung und bietet eine innovative, hardware- und softwarebasierte Lösung für modernes Energy Sharing. Für Bradley Mundt, Gründer und Head of Strategy von PLAN-B NET ZERO, ein wegweisender Schritt für die nachhaltige Strom-Nutzung sowohl für Mieter und Vermieter als auch Anlagenbetreibern zu Zeiten der Energiewende.

Herausfordernde Ausgangslage: EEG-Mieterstromregelung unzureichend

Die traditionelle EEG-Mieterstromregelung hat sich aufgrund ihrer geringen Attraktivität, des hohen administrativen Aufwands und der fehlenden Investitionssicherheit als unzureichend erwiesen. Diese Herausforderungen haben dazu geführt, dass viele potenzielle Projekte nicht umgesetzt wurden, obwohl das Interesse an nachhaltigen Energielösungen steigt.

Energy Sharing als nachhaltige Lösung um Potenziale auszuschöpfen

Das neue Mieterstrommodell von PLAN-B NET ZERO ermöglicht es Vermietern von Wohngebäuden, ihren Mietern direkt vor Ort erzeugte Solarenergie anzubieten, ohne dass die Mieter selbst in eine Solaranlage investieren müssen. Vermieter beauftragen PLAN-B NET ZERO mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Der erzeugte Strom wird direkt vor Ort von den Mietern genutzt. Überschüssiger Strom kann entweder ins öffentliche Netz eingespeist oder in einem Speicher zwischengespeichert werden. Je nach Projekt ist auch eine Finanzierung durch PLAN-B NET ZERO oder durch Drittinvestoren möglich.

Das innovative Mieterstromkonzept bietet erhebliche Vorteile und löst die bestehenden Probleme durch eine hardware- und softwarebasierte Lösung für Energy Sharing. Dabei ermöglicht sie Eigentümern und Installateuren, das volle Potenzial von Mieterstromprojekten auszuschöpfen und von Beginn an profitabel zu arbeiten.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile der Lösung umfassen:

* Profitabilität ab der ersten Partei

* Einfache Installation

* Innovative Technologie

* Batteriesharing für Mehrfamilienhäuser

Einfache Verwaltung

Rundum-Sorglos-Paket für Anlagenbetreiber

Für Anlagenbetreiber bringt das Mieterstromkonzept von PLAN-B NET ZERO zudem ein Rundum-Sorglos-Paket:

* Profitabilität ab der ersten Stunde Betrieb

* Umfangreiches Monitoring

* Minimaler Verwaltungsaufwand

* Langfristige Investitionssicherheit

Das Mieterstromkonzept von PLAN-B NET ZERO stellt so u.a. sicher, dass Anlagenbetreiber eine hohe Rentabilität und langfristige Sicherheit genießen, während der administrative Aufwand minimiert wird.

Steigende Attraktivität auch für Mietwohnungen

Die Integration eines modernen und effizienten Mieterstromkonzepts steigert nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern auch die Attraktivität der Wohnungen. Durch die Nutzung von Solarenergie können Vermieter den Wert ihrer Immobilien erhöhen und sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Immobilienmarkt verschaffen.

„Mit unserem innovativen Mieterstromkonzept bieten wir eine nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Lösung für Vermieter und Mieter sowie zusätzlich auch für Investoren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Energiewende voranzutreiben und die Nutzung erneuerbarer Energien weiter zu fördern“, erklärt Bradley Mundt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PLAN-B NET ZERO AG

Herr Maximilian Koch

Gubelstrasse 12

6300 Zug

Schweiz

fon ..: +41 41 52 076 92

web ..: https://planbnetzero.com/

email : presse@planbnetzero.com

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

